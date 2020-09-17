SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'AB ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak'dan flaş açıklama "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!" | Video

"OECD VE AB ÜLKELERİNİN ÇOK İLERİSİNDE"

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son 18 yıldaki tarımsal ürün ihracındaki artışı dikkat çekerek, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.