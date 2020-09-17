Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'AB ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor

SON DAKİKA! ' ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor

Son dakika haberi... , "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 17.9.2020 16:29 Son Güncelleme: 17.9.2020 17:40 ABONE OL
SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'AB ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.

Bakan Albayrak'dan flaş açıklama "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor!" | Video

"OECD VE AB ÜLKELERİNİN ÇOK İLERİSİNDE"

Bakan Albayrak, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, son 18 yıldaki tarımsal ürün ihracındaki artışı dikkat çekerek, "Türk tarımı üreticimizin alın teri ile büyüyor. 2002'den bu yana ihracat rakamımız 3.7 milyar dolardan, 19.4 milyar dolara ve kırmızı et üretimimiz 366.658 tondan 1.201.469 tona yükseldi. Tarımda yıllık ortalama büyüme hızımız da %2.7 ile OECD ve AB ülkelerinin çok ilerisinde" açıklamasını yaptı.

SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Vatandaşımızın işini kolaylaştırmaya devam ediyoruz

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SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'AB ülkelerinin çok ilerisinde' diyerek duyurdu: Üreticimizin alın teri ile büyüyor
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