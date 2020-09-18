Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/09/2020

18 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Anadolu Cam (ANACM, Nötr), Denizli Cam (DENCM, Nötr), Paşabahçe Cam, Soda Sanayii (SODA, Nötr) ve Trakya Cam'ın (TRKCM, Nötr) devralınması suretiyle Şişe Cam (SISE, Nötr) bünyesinde birleşilmesi işlemi kapsamında pay dağıtım tarihinin 1 Ekim 2020 tarihi olması planlanmaktadır. Bu planlama doğrultusunda devralınmasına konu edilen halka açık şirketlerinin Borsa İstanbul'daki son işlem günü 30 Eylül 2020 tarihi olacaktır.
Ziraat Yatırım
Borsa İstanbul, Pay Piyasası'nın yapısını sadeleştirerek yeniden gruplandırırken, pazarlarda işlem görme kriterlerini yeniden belirledi. Borsa İstanbul duyurusu için tıklayınız…
Ayrıca, Borsa İstanbul'da işlem yapma yetkisi verilenlere ve temsilcilerine verilebilecek disiplin para cezası artırıldı.
Resmi Gazete'de yer alan değişikliğe göre, ilgili kişiye verilebilecek para cezası 5,000-50 bin TL'den 10 bin-5 milyon TL'ye çıkarıldı. Kaynak: Bloomberght
SPK: Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Turkcell İletişim Hizmetleri pay piyasasında 15 Eylül 2020 tarihinde meydana gelen fiyat ve miktar hareketleri nedeniyle 18 Eylül 2020 tarihli işlemlerden başlamak üzere UBS AG London Branch unvanlı yatırımcı tarafından Borsa İstanbul'a Doğrudan Piyasa Erişimi aracılığıyla emir iletilmesinin askıya alınmasını kararlaştırdı. Kaynak: Dünya
Kar Payı Dağıtımı: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Bossa Ticaret (BOSSA): Şirketin 20.02.2020 tarihli KAP açıklamasında belirttiği, 7.000 KWDC kapasiteli fabrika çatı üzeri Güneş Enerjisi Santrali (GES) yatırımının tamamının devreye alındığı ve elektrik üretimine başlandığı duyurulmuştur. Mevcut durumda faaliyetine devam eden kojenerasyon tesisi ile birlikte, Şirket toplam elektrik enerjisi ihtiyacının %40'ını kendisi üretmektedir.
Ziraat Yatırım
Katmerciler (KATMR): Şirket, yurtdışı kaynaklı 3,3mn Dolar tutarında Güvenlik Araçları siparişi almıştır. Teslimatlar 2020-2021 yılları içerisinde yapılacaktır.
Ziraat Yatırım
Lokman Hekim (LKMNH): Şirketin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılması kapsamında iki taksit halinde temettü ödemeye karar vermiştir. Buna göre 1. Taksit 0,0823129 TL brüt (0,0699659 TL net) 2. Taksit ise 0,1176870 TL brüt (0,1000339TL net)'dir. Kesinleşen hak kullanım tarihi 1. Taksit için 28.09.2020 iken 2. Taksit için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenecektir. Not: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.
Ziraat Yatırım