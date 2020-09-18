Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 18/09/2020

Lokman Hekim (LKMNH): Şirketin Yönetim Kurulu 2019 yılı kar payı dağıtımı hususundaki kanuni düzenlemeleri görüşmek ve takvimi yeniden belirlemek üzere bir araya gelerek 7244 sayılı kanunun 12.maddesi ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununa eklenen geçici 13.madde hükümlerine göre kanunun yayımından önce genel kurullarını yapan şirketlerin 30.09.2020 tarihine kadar dağıtabilecekleri kar payları dağıtılabilir karın %25 ile sınırlandırılması kapsamında iki taksit halinde temettü ödemeye karar vermiştir. Buna göre 1. Taksit 0,0823129 TL brüt (0,0699659 TL net) 2. Taksit ise 0,1176870 TL brüt (0,1000339TL net)'dir. Kesinleşen hak kullanım tarihi 1. Taksit için 28.09.2020 iken 2. Taksit için Cumhurbaşkanlığı tarafından 3 aylık süre uzatım yetkisinin kullanılmaması halinde 09.10.2020 tarihinde ödenecektir. Not: 2019 yılı karından kar payı ödemelerinin %25 ile sınırlandırılması kararının 3 ay daha uzatıldığı bu sabah Resmi Gazete'de yayımlandı.

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