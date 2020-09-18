Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

"PİYASALAR İÇİN EN KRİTİK KONU ABD SEÇİMLERİ"

Piyasalar için en kritik konunun ABD seçimleri olduğunu bildiren Doğan, "Şu anda ABD seçimlerine yönelik piyasaların çok en bir fiyatlaması yok ve piyasalar neyi fiyatlayacağını bilmiyor. Bir tarafta Trump'ın getirdiği belirsizlikler bir tarafta Biden'ın kazanması durumunda ortaya çıkabilecek vergi artışları vs… var. Bu çerçevede piyasa tam olarak kime ne değer vereceğini nasıl fiyatlayacağı konusunda kararsız gibi görünüyor" dedi.