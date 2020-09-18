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Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

ABD Başkanlık seçimleri için geri sayım devam ediyor. Amerika ve tüm dünya ülkelerinin yakından takip ettiği ABD Başkanlık seçimi, pek çok kişinin gündemindeki önemli madde olmaya devam ederken, Gedik Yatırım-Yatırım Danışmanlığı Müdürü Üzeyir Doğan A Para'da piyasaların gündemini değerlendirdi. Doğan, 3 Kasım'ın oldukça yaklaştığını ve piyasalarda volatiliteyi getirebilecek ana etmenin seçimler olduğunu ifade ederek, "Trump 3 Kasım'dan önce aşıyı devreye almaya çalışıyor" açıklamasını yaptı.

Giriş Tarihi: 18.9.2020 11:10 Son Güncelleme: 18.9.2020 11:18 ABONE OL
Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

FED'in son toplantısında geçmişte ne söylediyse aynısını tekrarladığını ifade eden Doğan, "FED toplantısının orta uzun vadede etkisi sıfır diyebileceğimiz bir noktaya gelecektir. Bugünden sonra muhtemelen kimse FED'i kimse konuşmayacaktır" dedi.

Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

"PİYASALAR İÇİN EN KRİTİK KONU ABD SEÇİMLERİ"

Piyasalar için en kritik konunun olduğunu bildiren Doğan, "Şu anda ABD seçimlerine yönelik piyasaların çok en bir fiyatlaması yok ve piyasalar neyi fiyatlayacağını bilmiyor. Bir tarafta Trump'ın getirdiği belirsizlikler bir tarafta Biden'ın kazanması durumunda ortaya çıkabilecek vergi artışları vs… var. Bu çerçevede piyasa tam olarak kime ne değer vereceğini nasıl fiyatlayacağı konusunda kararsız gibi görünüyor" dedi.

Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

"TRUMP AŞIYI 3 KASIM'DAN ÖNCE DEVREYE ALMAYA ÇALIŞIYOR"

3 Kasım'ın oldukça yaklaştığını ve piyasalarda volatiliteyi getirebilecek ana etmenin olduğunun altını çizen Doğan, "Salgın konusunda aşıyla ilgili çalışmalar var. Trump aşıyı 3 Kasım'dan önce devreye almaya çalışıyor. Devreye alınacak aşının devreye alındıktan sonra yan etkilerinin ortaya çıkması vs… gibi konuların gündeme gelmesi ekstra skandalları beraberinde getirir. Bunları da piyasa tartışıp biçiyor olacak. Ana iki konumuz bu olacak. Biri seçimler biri de aşıyla ilgili süreç" dedi.

Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?

İşte Doğan'ın A Para'daki o açıklamaları:

Piyasalarda beklentiler neler? Üzeyir Doğan: Piyasalar için en kritik konu ABD seçimleri

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Uzman isim ‘Trump 3 Kasım’dan önce devreye almaya çalışıyor’ diyerek açıkladı: Piyasalarda beklentiler neler?
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