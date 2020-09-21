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Dallas Başkanı : Düşük faizlere 3 yıl daha ihtiyaç olabilir

Dallas Başkanı , Fed'in oranlarını ekonomi tam istihdam ve fiyat istikrarına tam olarak dönene kadar cari sıfıra yakın faizleri 2,5-3 yıl devam ettirmesi gerekebileceğini söyledi.

Giriş Tarihi: 21.9.2020 16:52 Son Güncelleme: 21.9.2020 16:59 ABONE OL
Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Düşük faizlere 3 yıl daha ihtiyaç olabilir

Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan, Fed'in faiz oranlarını ekonomi tam istihdam ve fiyat istikrarına tam olarak dönene kadar cari sıfıra yakın faizleri 2,5-3 yıl devam ettirmesi gerekebileceğini söyledi. Kaplan, "Tam istihdam seviyesine ulaşıldığı noktada faizleri sıfırda bırakmamız gerekip gerekmediğine şimdi karar vermenin uygun olduğundan emin değilim. Bu kararı geleceğe bırakma taraftarıyım" diye konuştu.

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Dallas Fed Başkanı Robert Kaplan: Düşük faizlere 3 yıl daha ihtiyaç olabilir
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