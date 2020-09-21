Goldman Sachs Türkiye için daralma tahminini hafifletti

Goldman Sachs, kredilerdeki güçlü büyümenin canlandırdığı talebe işaret ederek Türk ekonomisi için 2020 yılı daralma tahminin hafifletti. Türkiye'nin GSYH'sının 2020 yılında yüzde 5 daralacağı yönündeki tahminini yüzde 3,5 seviyesine revize eden Goldman Sachs, "Kredilerde artışın bir sonucu olarak daha sınırlı bir daralma olacak" ifadelerini kullandı. Ancak Goldman Sachs ekonomistleri Türkiye'nin 2020'de GSYH'nın yüzde 4'ü kadar cari işlemler açığı vereceğini da tahmin etti.

Cari işlemler açığındaki bu artışa yanıt olarak Türkiye'nin politika faizini yıl sonunda yüzde 12 seviyesine çıkarabileceğine işaret eden Goldman Sachs, 2021 yılının ilk yarısı sonunda faizin yüzde 14 olabileceğini de vurguladı. Banka daha önce yaptığı tahminlerde 2020 yıl sonu faiz oranını yüzde 10, 2021 sonu faiz beklentisini de yüzde 14 olarak ifade etmişti.

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