SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak rakamlarla duyurdu: Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geri bıraktık!

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından tarımda Avrupa ülkelerinin ortalama büyüme hızlarını paylaşarak, Türkiye'nin bu alanda bir çok Avrupa ülkesini geride bıraktığını ifade etti.

Bakan Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Avrupa ölçeğinde birçok ülkeyi geride bırakarak tarımda sağladığımız büyüme oranıyla 2. sırayı elde ettik. Hedefimiz, dünyada ve Avrupa'da lider ülkeler arasında yer almak. Bu başarıyı elde etmemiz için çaba gösteren, emek veren tüm üreticilerimizi kutluyorum."