Son dakika haberi | Bakan Albayrak: Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız

Son dakika haberi: TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen "Tüketici Eğilim Anketi" sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, eylülde geçen aya göre yüzde 3,2 arttı. Ağustos ayında 79,4 olan endeks değeri eylülde 82'ye çıktı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak bugün açıklanan tüketici güven endeksi verilerini değerlendirdi. Bakan Albayrak, "Ekonomimiz üçüncü çeyrek için güçlü bir yükseliş mesajı verdi. Ağustos'a göre tüketici güven endeksi %3,2 artarak 82,0 oldu. Veriler iyi geliyor. Yılı tahminlerden iyi bir noktada tamamlayacağız inşaallah." dedi.