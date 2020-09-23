Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/09/2020

Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 (dün) tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Grubun ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100mn Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.

Ziraat Yatırım