Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 23/09/2020

23 Eylül 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Doğan Şirketler Grubu Holding (DOHOL, Nötr): Şirket Yönetim Kurulu'nun 22.09.2020 (dün) tarihli toplantısında, sermayesinde %100 oranında pay sahibi olduğu doğrudan bağlı ortaklığı DHI Investment B.V.'nin ("DHI"), banka ve finans kuruluşları ile mevcut ilişkilerini geliştirmek ve yeni ilişkiler tesis etmek suretiyle, Grubun ilerde değerlendirebileceği yurtiçi ve yurtdışı hisse ve/veya varlık devralma projelerinin iyi koşullarla finansmanın sağlanmasının temin edilmesi amacıyla yurtiçi ve yurtdışı banka ve finans kuruluşları nezdinde yeni kredi limitleri tahsisi konusunda yetkilendirilmesine ve bu amacın gerçekleştirilmesi için, DHI'nin ödenmiş sermayesinin tamamı nakden karşılanmak üzere, 100mn Avro tutarında artırılmasına ve artırılan bu tutarın DHI'nin Türkiye'de bulunan banka hesabına ödenmesine karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Odaş Elektrik (ODAS, Nötr): Halka arz çalışmalarının yürütüldüğü ve şirketin bağlı ortaklığı konumundaki Çan Kömür ve İnşaat A.Ş. nezdindeki diğer hisseler dün itibariyle pay devir işlemi kapsamında ODAŞ Elektrik Üretim San. Tic. A.Ş. tarafından devir alınmıştır. Böylelikle Şirket, Çan Kömür ve İnşaat A.Ş.'de %100 oranında tek pay sahibi konumuna gelmiştir.
Ziraat Yatırım
Akaryakıt: Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS)'nin twitter sayfasında yapılan açıklamaya göre akaryakıt fiyatlarında indirim 23/09/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 19 KRŞ/LT pompa satış fiyatlarında indirim gerçekleşmiştir. Kaynak: Matriks
SPK: SPK, özsermayesi eksi olan ve son dönemde sert hareketler yaşanan hisseleri takibe aldı. Borsaya yeni katılan 500 bine yakın küçük yatırımcının mağdur olmasını önlemek için geçen hafta önemli düzenlemeler yapan Borsa İstanbul (BIST) ve Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), şimdi de son dönemde sert fiyat hareketleri yaşanan, özellikle özsermayesini kaybetmiş şirketlerin hisselerini mercek altına aldı. Bu tahtalardaki tüm işlemleri didik didik incelemeye başlayan SPK ve BIST yönetimi, aynı zamanda sosyal medya hesapları üzerinden yapılan paylaşımları da yakından takip ediyor.
Arena Bilgisayar (ARENA, Sınırlı Pozitif): Şirket, Tecno Mobile Limited firması ile; Tecno marka cep telefonlarının Türkiye genelinde dağıtımına ilişkin distribütörlük anlaşması imzalanmıştır. 2006 yılında kurulan "Tecno Mobile" (TECNO) 60'tan fazla ülkede cep telefonu, tablet ve aksesuar alanlarında faaliyet göstermektedir. 2019 itibarıyla 3.6 Milyar Amerikan Doları ciroya sahip Çin merkezli "Transsion Holdings Co. Ltd."'nin iştirakidir. Transsion Holdings, 2019 itibarıyla 137 Milyon adet cep telefonu sevkiyatı ile dünya pazarında 4.lüğe ulaşmıştır. İmzalanmış olan distribütörlük anlaşması ile elde edilecek yıllık cironun 300 milyon Türk Lirası üzerinde olması beklenmektedir.
Ziraat Yatırım
Lokman Hekim (LKMNH): Grubun 2002 yılında açılan ilk hastanesi olan Lokman Hekim Etlik Hastanesinde sağlık hizmet talebini karşılamak ve sağlık hizmeti kalitesini artırmak amacıyla mevcut hastane binası yanına ek bina yapılmasına ilişkin Sağlık Bakanlığı ruhsatlandırma işlemlerinin 22.09.2020 tarihi itibariyle tamamlandığını ve Yeni Etlik hastanesinin sağlık hizmet sunumuna başladığı duyurulmuştur. Böylece Lokman Hekim Etlik Hastanesi'nin 37 olan yatak kapasitesi %170 artarak 63 yatak ilavesi ile 100 yatak kapasitesine ulaşmıştır. Yeni Etlik Hastanesinin faaliyete geçmesiyle birlikte mevcut hastanenin modernizasyon çalışmalarına bugün itibariyle başlanmış olduğu ve 2021 yılının ilk yarısında tam kapasite faaliyete geçmesini planlandığı açıklanmıştır.
Ayrıca 2019 yılı kar payı ödemesinin 6102 sayılı kanunun geçici 13.maddesinde belirtilen sürenin uzamasına istinaden şirket 2.taksit tarihinin güncellenmiştir. Buna göre kesinleşen nakit kar payı hak kullanım tarihi 04.01.2021'dir.
Ziraat Yatırım
Sönmez Pamuklu (SNPAM):01.07.2020 tarihinde bildirilen %30'luk üretim kapasitesi yakın zamanda yapılan testler ve gelişmeler üzerine 22.09.2020 tarihli yönetim kurulu kararı ile %70 seviyesine çıkarılmıştır.
Ziraat Yatırım