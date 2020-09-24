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haberi | Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Eylül'de 74,6 seviyesine çıktı

haberi: Hazine ve Maliye Bakanı , Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Albayrak, "Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış , Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı." dedi.

Giriş Tarihi: 24.9.2020 11:42 Son Güncelleme: 24.9.2020 11:58 ABONE OL
Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Eylül'de 74,6 seviyesine çıktı

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Eylül ayı kapasite kullanım oranıyla ilgili açıklamada bulundu. Albayrak, yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacaklarını ifade etti.

Sosyal medya hesabı Twitter'dan açıklama yapan Albayrak şunları söyledi:

Yılın üçüncü çeyreğine ilişkin son veriler olumlu gelmeye devam ediyor! Mevsim etkilerinden arındırılmış Kapasite Kullanım Oranı, Eylül ayında 1.3 puan artarak %74,6 seviyesine çıktı. İnşaallah son çeyrekte de bu seyir devam edecek ve yılı beklentilerin üzerinde tamamlayacağız.

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Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Eylül'de 74,6 seviyesine çıktı
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