Bankada parası ve altını olanlar dikkat: 'Kredi kartı'nda yeni dönem!

KARTLI ÖDEME SİSTEMİNİN BİRÇOK EKONOMİK VE TOPLUMSAL FAYDASI BULUNUYOR

BDDK'nın söz konusu düzenlemesiyle bankada parası ya da altın hesabı olanlara yüksek kredi kartı limitinin tahsis edilmesinin yolunun açıldığını ifade eden analistler, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre yüzde 31,3 seviyesinde kayıt dışı çalışan bulunduğunu ve bunların resmi olarak bankalara belge sunamadığını ancak bu kişilerin bankalarda mevduatının bulunduğuna dikkati çekti.

Analistler, asgari ücretten bordrosu düzenlenen ancak aylık kazancı daha fazla olan kişilerin de yüksek limitli kredi kartı alamadığını söyledi.

Hem mevduat sahiplerinin hem de aylık gelirini tam olarak belgeleyemeyen kişilerin ilgili düzenlemeyle kredi kartı edinebilmesinin kredi kartı adedi ve hacminin gelecek dönemlerde artmasına katkı sağlayacağını dile getiren analistler, kartlı ödeme sisteminin, kayıt dışı ekonominin sisteme dahil edilmesi, vergi gelirlerinin artması, ekonomide canlılık yaratarak büyümeye katkı sağlaması, banka müşterisi olmayan kesimin finansal sisteme dahil edilmesi gibi birçok ekonomik ve toplumsal faydasının olduğunu kaydetti.