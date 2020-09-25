Hisse senedi mi fon mu? Hangisi alınmalı? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"Bireysel yatırımcının fonları tercih etmesi konusunda ilk noktada bakılan yer performans oluyor. O performanslara bakıldığı zaman sektördeki durum neyi gösteriyor?" sorusu Ata Portföy Genel Müdürü Mehmet Gerz cevapladı.
"HİSSE SENEDİ FONLARINDA KALİTE YÜKSELDİ"
Hisse senedi fonlarında son 5 yıldır performansların iyileşmeye başladığını ifade ederek, "Fonlarda kalite yükseldi. Ancak yatırımcı buna tam ikna olmuş değil. Çünkü yatırımcı bu teknik detayları tam çözemiyor" dedi.
"BİR HİSSE SENEDİ FONUNUN RAKİBİ BORSA ENDEKSİDİR"
Gerz, bir fonun bir hisse senedi ile yarışmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "İkisi ayrı araçlar. Bir hisse senedi çok iyi veya çok kötü performans gösterebilir. Dengeli bir performans değil o. Ama bir hisse senedi fonunda içinde 20-30 hisse olduğu için çok daha dengeli bir performans gösterir. Bir hisse senedi fonunun rakibi borsa endeksidir. Yani borsa endeksinin üzerinde birkaç sene iyi getiri sağlamış bir fon işini yapıyor demektir" dedi.
"HİSSE SENEDİ BİR PİYANGO BİLETİ DEĞİLDİR"
Gerz, hisse senetlerinin spekülatif bir kazançtan sonra satılma amacıyla alınmasının yatırımcıya çok büyük kayıplar yaşattığını ifade ederek, "Hisse senedi bir piyango bileti değildir. Bu benim lafım değil. Peter Lynch'in bir lafını ifade ediyorum. Hisselerin arkasında şirketler vardır. Hisse senedi alan kişi o şirkete oluyor. Bir hisse senedinin piyango gibi alınması bir yatırım bile değil. Bunlar çok büyük kayıplarda veriyorlar. Bazen şansa o spekülasyondan zamanında çıkanlar olabilse de büyük çoğunluğu bu işten zararlı çıkıyor" dedi.
İşte Gerz'in A Para'daki o açıklamaları:
Hisse senedi mi fon mu hangisi alınmalı? Gerz: Hisse senedi bir piyango bileti değildir