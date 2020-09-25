Hisse senedi mi fon mu? Hangisi alınmalı? Uzman isim A Para'ya konuştu!

"BİR HİSSE SENEDİ FONUNUN RAKİBİ BORSA ENDEKSİDİR"

Gerz, bir fonun bir hisse senedi ile yarışmasının mümkün olmadığını ifade ederek, "İkisi ayrı araçlar. Bir hisse senedi çok iyi veya çok kötü performans gösterebilir. Dengeli bir performans değil o. Ama bir hisse senedi fonunda içinde 20-30 hisse olduğu için çok daha dengeli bir performans gösterir. Bir hisse senedi fonunun rakibi borsa endeksidir. Yani borsa endeksinin üzerinde birkaç sene iyi getiri sağlamış bir fon işini yapıyor demektir" dedi.