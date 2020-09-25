Haberler Haberler Haberleri SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

| sert düştü! ’nın ardından dolara bir darbe de ’dan geldi

haberi... 'nın, sürpriz bir kararla ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekmesiyle dün düşüş eğilimi gösteren kuru bugün açılışı öncesi 'nın hamlesiyle düşüşünü hızlandırdı. BDDK'nın hamlesi öncesi 7.62 lira bandında seyreden dolar, açıklamanın ardından 7.51 lirayı gördü. Buna paralel, ise 8.90'lardan 8.77 liraya kadar çekildi.

Giriş Tarihi: 25.9.2020 10:50 Son Güncelleme: 25.9.2020 10:51 ABONE OL
SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

haberi... , dün sürpriz bir kararla ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. Buna paralel , 8.98 lira seviyesinden 8.80'e, gram altın ise, 460 liralardan 451 lira seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı. Faiz kararı sonrası 'da yükseliş hızlanırken, yükselişin uzun yıllar endeksin lokomotifliğini üstlenmiş ve pandemi döneminde suskun kalan hisselerindeki alımların öncülüğünde olması dikkat çekti.

SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ

'nın faiz kararının ardından yeni günde açılışı öncesi 'dan TL'ye destek adımı geldi. Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) Nisan ayında yürürlüğe konan ve yurt dışında bir bacağı TL olan işlemlerdeki yüzdelik limitleri esnetti. Buna göre, bankaların yurt dışında vadede TL alım yönündeki swap ve diğer türev işlemlerde limiti yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı. Vadede TL satım yönündeki işlemlerde ise vade süresine göre limitler en az 2 kat artırıldı.

BDDK'nın bu hamlesinin ardından 7.62 lira bandında seyreden kuru hızlı bir geri çekilme yaşayarak 7.51 seviyesini gördü. ise 8.90 lira bandından 8.77'e kadar gevşedi.

SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

BORSA İSTANBUL GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI

cephesinde bu gevşemenin ardından ise haftanın son işlem gününe güçlü bir giriş yaptı. İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 1.130,72 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1,00 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.

SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

GÖZLER BANKACILIK ENDEKSİNDE

endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,16 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA