SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

Son dakika haberi... Merkez Bankası, dün sürpriz bir kararla ekonomistlerin beklentilerinin aksine politika faizini 200 baz puan artırarak %10.25'e çekti. Merkez'in bu kararı sonrası, 7.70 lira düzeyinde seyreden dolar kuru 15 kuruş birden sert düşerek 7.55 lira seviyesine kadar gevşedi. Buna paralel Euro, 8.98 lira seviyesinden 8.80'e, gram altın ise, 460 liralardan 451 lira seviyesine kadar hızlı bir geri çekilme yaşadı. Faiz kararı sonrası Borsa İstanbul'da yükseliş hızlanırken, yükselişin uzun yıllar endeksin lokomotifliğini üstlenmiş ve pandemi döneminde suskun kalan bankacılık hisselerindeki alımların öncülüğünde olması dikkat çekti.
DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni günde piyasa açılışı öncesi BDDK'dan TL'ye destek adımı geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) Nisan ayında yürürlüğe konan ve yurt dışında bir bacağı TL olan işlemlerdeki yüzdelik limitleri esnetti. Buna göre, bankaların yurt dışında vadede TL alım yönündeki swap ve diğer türev işlemlerde limiti yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı. Vadede TL satım yönündeki işlemlerde ise vade süresine göre limitler en az 2 kat artırıldı.
BDDK'nın bu hamlesinin ardından 7.62 lira bandında seyreden dolar kuru hızlı bir geri çekilme yaşayarak 7.51 seviyesini gördü. Euro ise 8.90 lira bandından 8.77'e kadar gevşedi.
BORSA İSTANBUL GÜÇLÜ BİR GİRİŞ YAPTI
Döviz cephesinde bu gevşemenin ardından Borsa İstanbul ise haftanın son işlem gününe güçlü bir giriş yaptı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 1 artışla 1.130,72 puandan başladı. Açılışta BIST 100 endeksi, 11,16 puan ve yüzde 1,00 değer kazanarak 1.130,72 puana yükseldi.
GÖZLER BANKACILIK ENDEKSİNDE
Bankacılık endeksi yüzde 2,29 ve holding endeksi yüzde 1,16 yükseliş kaydetti. Tüm sektör endeksleri güne artışla başlarken en fazla kazandıran bankacılık oldu.