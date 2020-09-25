SON DAKİKA | Dolar sert düştü! Merkez Bankası’nın ardından dolara bir darbe de BDDK’dan geldi

DOLAR VE EURO SERT DÜŞTÜ

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından yeni günde piyasa açılışı öncesi BDDK'dan TL'ye destek adımı geldi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, (BDDK) Nisan ayında yürürlüğe konan ve yurt dışında bir bacağı TL olan işlemlerdeki yüzdelik limitleri esnetti. Buna göre, bankaların yurt dışında vadede TL alım yönündeki swap ve diğer türev işlemlerde limiti yüzde 1'den yüzde 10'a çıkardı. Vadede TL satım yönündeki işlemlerde ise vade süresine göre limitler en az 2 kat artırıldı.

BDDK'nın bu hamlesinin ardından 7.62 lira bandında seyreden dolar kuru hızlı bir geri çekilme yaşayarak 7.51 seviyesini gördü. Euro ise 8.90 lira bandından 8.77'e kadar gevşedi.