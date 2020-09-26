Yerli ve milli yazılım kartı ile milyarlarca dolar cepte kalacak: Özellikleri saymakla bitmiyor!

Kart, kullanıcılara, otonom araçlar, akıllı şehirler, tarım, sağlık, lojistik, enerji, sanayi gibi alanlarda teknolojik proje geliştirme imkanı sağlıyor. Sistem, ileri teknoloji odaklı otonom ve insansız sistemler, akıllı şehir ve tarım uygulamaları, medikal teknolojiler, havacılık ve uzay gibi alanlarda ana kontrol merkezinde yer alarak, dahili algılayıcıları ve harici sürüş kabiliyetleriyle birden çok uygulamada kullanılabilecek.

ÖZELLİKLERİ SAYMAKLA BİTMİYOR

Yerli ve milli yazılım kartı yurt dışından ithal edilen ürünlere göre oldukça farklı teknolojik özelliklere sahip. Kablosuz haberleşme arayüzüne sahip tüm sistemler ve diğer Deneyap kartlarıyla iletişim kurmaya imkan sağlayan yazılım kartı, bluetooth vasıtasıyla Kablosuz Sensör Ağları kurulumuna, Wi-Fi ile yoğun veri aktarımına olanak tanıyor.

Çift Çekirdekli 32 Bit işlemcili kartın, birbirinden bağımsız çalışan iki adet çekirdeğe ve farklı uygulamaları eş zamanlı olarak gerçekleştirebilecek 80MHz ile 240MHz arası ayarlanabilir çalışma frekansına sahip güçlü bir işlemcisi bulunuyor.

2 MP kamerayı da bünyesinde barından kart, temel seviyede çeşitli yapay zeka uygulamaları ve görüntü analizi için kullanılan ek bir modül olarak dikkati çekiyor.