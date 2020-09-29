Son dakika | Ekonominin yeni yol haritası belli oluyor! Bakan Albayrak Yeni Ekonomik Programı açıklayacak

Son dakika haberi: Kovid-19'la mücadelenin bütçe ve ekonomik hedeflere nasıl yansıyacağı da merak ediliyor. Bakanlıktan alınan bilgiye göre program "büyüme ve istihdam" odaklı hazırlanırken genel ekonomik koşulların gerekleri doğrultusunda şekillendi.

Son dakika | Yeni Ekonomi Programı açıklanıyor | Video

FİYAT İSTİKRARI VURGUSU

Programda sürdürülebilir, yüksek teknoloji ve ihracata dayalı, enflasyon oluşturmayan bir büyüme öngörülüyor. Türkiye'nin potansiyel büyümesinin de sağlıklı zemine oturtulacağı bir dönem olacak. Tek haneli enflasyon, fiyat istikrarı vurgusu ön plana çıkıyor. Programın açıklanmasıyla 2021 yılı merkezi yönetim bütçesine ilişkin süreç de belli bir noktaya getirilecek. Bakanlık ve kurum bütçelerinin hazırlanmasında, programın amaç ve öncelikleri esas alınacak.





BDDK'DAN BANKALARI RAHATLATAN KARAR

PANDEMİ etkisinin azalması için ile normalleşme sürecine dün bir adım daha eklendi. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), aktif rasyosunu 1 Ekim'den itibaren mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için ise yüzde 75'ten 70'e indirdi. Rasyo yürürlüğe girdiği ilk tarihte mevduat bankaları için yüzde 100, katılım bankaları için yüzde 80 olarak belirlenmişti.