Son dakika: Bakan Albayrak'dan YEP öncesi önemli açıklama: Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor

Ekonomik güven endeksi Ağustos ayında 85,9 iken, Eylül ayında %3,1 oranında artarak 88,5 değerine yükseldi. Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayi) ve hizmet sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

HİZMET SEKTÖRÜ GÜVEN ENDEKSİ %6,4 ORANINDA ARTTI

Tüketici güven endeksi bir önceki aya göre Eylül ayında %3,2 oranında artarak 82,0 değerini, reel kesim güven endeksi bir önceki aya göre %0,5 oranında artarak 105,7 değerini, hizmet sektörü güven endeksi %6,4 oranında artarak 74,9 değerini aldı.

AĞUSTOS AYINDA 85,9 OLAN ENDEKS, EYLÜL AYINDA 88,6 OLDU

Perakende ticaret sektörü güven endeksi Eylül ayında %1,5 oranında azalarak 93,5 değerini ve inşaat sektörü güven endeksi %2,0 oranında azalarak 83,3 değerini aldı. Güncelleme öncesi duruma göre hesaplanan ekonomik güven endeksi ise Eylül ayında bir önceki aya göre %3,2 oranında arttı Ağustos ayında 85,9 olan endeks, Eylül ayında 88,6 oldu.

"VERİLER GELECEK ADINA KUVVETLİ MESAJLAR VERİYOR"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, açıklanan önemli veri sonrası sosyal medya hesabından "Yeni Ekonomi Programı öncesinde endekslerimiz güçlü gelmeye devam ediyor. Ekonomik Güven Endeksi bir önceki aya göre %3,1 artarak 88,5 değerine yükseldi. Veriler gelecek adına kuvvetli mesajlar veriyor. Sağlam finansal altyapımızla güçlü yarınlara emin bir şekilde yürüyeceğiz" açıklamasını yaptı.



Bakan Albayrak, YEP öncesi dikkat çeken bir paylaşımda daha bulundu. Albayrak, "Türkiye'de Değişim Başlıyor" temasıyla tanımladığımız Yeni Ekonomi Programı'nın ikinci yılını tamamladık. Küresel salgın başta olmak üzere birçok krizden alnımızın akı ile çıkarak 2019 ve 2020 yıllarında hayata geçen projelerimizle Türkiye'nin milli ekonomi temellerini atıyoruz" dedi.

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