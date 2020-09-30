SON DAKİKA | Borsa İstanbul'dan yeni düzenleme! Yarından itibaren devreye alınıyor...

Yarından itibaren Borsa İstanbul'da devreye alınacak düzenleme ile pazarlar yeni kriterlere göre tekrar belirlenecek. Bugüne kadar Yıldız Pazar Grup1 ve Yıldız Pazar Grup 2'de yer alan hisseler, Yıldız Pazar altında birleşirken, Ana Pazar Grup 1 hisseleri, Ana Pazar'da devam edecek. Düzenleme sonrası en önemli değişiklik ise Ana Pazar Grup 2'deki hisselerin yarından itibaren Gelişen İşletmeler Pazarı'ndaki şirketlerle birlikte Alt Pazar'da işlem görecek olması.

Pazar değişiklikleri sonrası hisse senetlerinin, işlem yöntemi, açığa satış ve kredili işlem, fiyat marjı ve devre kesici uygulamalarında yapılacak değişikliklerin büyük bir kısmı ise Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) halen devrede olan tedbir uygulamalarının kaldırılmasıyla hayata geçecek.

İŞLEM ESASLARINDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN TAMAMEN DEVREYE GİRMESİ İÇİN SPK BEKLENİYOR

SPK, daha önce ikinci bir duyuruya kadar geçerli olduğunu bildirdiği kararları ile açığa satışı BIST 30 payları ile sınırlamış, fiyat marjlarını yüzde 20'den yüzde 10'a düşürmüş ve devre kesici tetikleme oranını aşağı yönlü hareketlerde yüzde 5'e çekerek, sonrasında sürekli işleme verilen arayı da 15 dakikaya çıkarmıştı.

SPK'nın tedbir kararlarının kalkması durumunda, yeni pazar güncellemesine ilişkin işlem esasları da tamamen devreye girmiş olacak.

Bu durumda en önemli değişikliğin bulunduğu Alt Pazar'daki hisse senetlerinde açığa satış ve kredili işlem yapılamayacak ve sürekli şekilde brüt takas uygulaması bulunacak. Bu pazardaki hisse senetlerinin özkaynak oranı sıfır olarak belirlenirken, günlük fiyat marjı yüzde 10'da, devre kesici tetikleme oranı yüzde 5'de olacak. SPK'nın tedbir kararlarını kaldırması durumunda devreye girecek işlem esasları ile fiyat marjı, Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 20, Ana Pazar hisselerinde ise yüzde 15 olarak düzenlenecek. Devre kesici tetikleme oranı ise Yıldız Pazar hisselerinde yüzde 10, Ana Pazar hisselerinde yüzde 7,5 seviyesine iyileştirilecek.

Açığa satış ve kredili işlem ise sadece Yıldız Pazar ve Ana Pazar hisselerinde gerçekleştirilebilecek.

SPK'nın yüksek oynaklıktan yatırımcıları korumak amacıyla getirdiği ilgili tedbir kararlarının ne zaman kalkacağına ilişkin ise herhangi bir açıklama bulunmuyor.