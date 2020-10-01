Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak açıklamıştı! Yeni dönemde büyüme böyle sağlanacak

Sanayicilerin uygun şartlarda yeni yatırım alanlarına ulaşabilmesi için altyapısı uygun, ulaşım imkanları kolay yeni sanayi alanları oluşturulacak ve planlı sanayi alanları dışında kalıp yeni yatırım yapmak isteyen sanayicilerin sorunlarının hızla çözümü sağlanacak ve yatırımları desteklenecek.

ULUSLARARASI DOĞRUDAN YATIRIM STRATEJİSİ BELİRLENECEK

Kovid-19 salgınıyla birlikte önemi daha da artan yeni küresel yatırım eğilimleri analiz edilerek küresel yatırım pastasından Türkiye'nin daha fazla pay alması için uluslararası doğrudan yatırım stratejisi hazırlanacak.

Dönüşüm sürecinde olan küresel yatırım hareketlerinde, Türkiye'nin bölgesindeki pozisyonunu güçlendirecek, yüksek istihdam sağlayacak, ülkenin dış ticaret açığını azaltacak ve ekonomik büyümesine katkı sağlayacak teknoloji ve Ar-Ge yoğun büyük ölçekli yatırımların ülkeye kazandırılması için çalışmalar yapılacak.