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haberi | Eylül ayı rakamları açıklandı

haberi: Ticaret Bakanı Eylül ayı rakamlarını açıkladı. Bakan Pekcan, “Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." açıklamasında bulundu.

AA
Giriş Tarihi: 2.10.2020 11:38 Son Güncelleme: 2.10.2020 11:56 ABONE OL
Son dakika haberi | Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan Eylül ayı ihracat rakamlarını son dakika olarak açıkladı. Bakan Pekcan, "Eylül ihracatımız geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,8, ağustosa göre yüzde 28,5 artışla 16 milyar 13 milyon dolar oldu." dedi.

BUGÜNE KADARKİ EN YÜKSEK EYLÜL AYI İHRACAT RAKAMI

Bakan Pekcan, "Eylül ayında sadece eylül ayı ve 2020 için bir başarıya imza atmadık, bugüne kadarki en yüksek eylül ayı ihracat rakamını yakaladık. Ekonomimizin V-tipi toparlanması, üçüncü çeyrek büyümesi açısından olumlu işaretler sunmaktadır" diye konuştu.

Pekcan, "Altın hariç ihracatın ithalatı karşılama oranında eylül ayında yüzde 90,9 seviyesine ulaşmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Eylül ayı ihracat rakamları açıklandı
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