‘Trump’ haberi emtia piyasalarında satışlara neden oldu

Petrol ve bakır fiyatları, ABD Başkanı Donald Trump'ın,ABD başkanlık seçimlerine sadece bir ay kala, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını açıklamasının ardından düşerken, altın hafifçe yükseldi.

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Ham petrol fiyatları, Trump'ın kendisi ve eşinin karantinaya gireceğini kaydetmesinin ardından, yüzde 3.7 kadar düşerken, bakır yedi haftanın en düşük seviyesine indi ve tarım ürünleri vadelileri değer kaybetti. Bloomberg'in emtia spot fiyatlarını içeren endeksi, koronavirüs vaka sayısındaki artışla birlikte, Trump'ın testinin pozitif çıkmasının başkanlık seçimlerine ilişkin belirsizliği daha da artırmasının da etkisiyle, Eylül başındaki zirvesinden halihazırda yüzde 4 civarında aşağıda.

"PİYASA BUGÜN SİNİRLİ HAREKET EDECEK"

Saxo Bank A/S emtia strateji müdürü Ole Hansen, "Piyasa bugün sinirli hareket edecek" dedi ve "İlk sonuç güvenli limanlara yönelme şeklindeydi ve dolar, altın ve tahviller hep birlikte talep görürken, hisse senetleri, petrol ve bakıra satış geldi" şeklinde görüş bildirdi.

Brent petrol Londra'da varil başına 40 doların altına indi ve 2.5 haftanın en düşük seviyesini gördü. ABD göstergesi Batı Teksas petrolü (WTI) de sert düştü ve güçlü kayıplarını ikinci güne taşıdı. Ham petrol volatilitesi Haziran'dan beri en yüksek seviyesine tırmandı.

SEB AB baş emtia stratejisti Bjarne Schieldrop, "Trump'ın virüse yakalanması, seçim sonuçlarının petrol piyasasını nasıl etkileyeceğine ilişkin odaklanmayı keskinleştirdi," dedi ve Demokrat Joe Biden'ın seçimi kazanmasının İran ile nükleer program konusunda görüşmelerin yeniden başlamasına, bu ülkeye yönelik kısıtlamaların gevşetilmesine ve bunun da ABD üretiminin potansiyel olarak azalmasına yol açabileceğini sözlerine ekledi.

Ham petrol talebi koronavirüs salgınının yayılması ile birlikte toparlanmakta güçlük çekerken, Petrol İhraç Eden Ülkeler Topluluğu (OPEC) ve ortaklarından gelen arz artmaya devam ediyor. Piyasaya yeniden denge kazandırma amaçlı arz kısıntısı anlaşmasında OPEC'in en önemli müttefiki olan Rusya, geçen ay ham petrol üretimini artırdı. Suudi Arabistan'ın petrol ihracatı ise Eylül'de günlük yarım milyon varil artarak dört ayın zirvesine ulaştı. Ancak petrol üretici grubundan gelen toplam üretim geçen ay, Birleşik Arap Emirlikleri'nin daha önceki aylardaki fazla üretimini telafi etmek için üretimi kısmasından dolayı yatay seyretti.

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