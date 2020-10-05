Dolar enflasyon verisinin ardından düştü

Geçen haftayı 7,7748 seviyesinden kapatan Dolar/TL kuru, Pazartesi gününe bu seviyelerden başlamasının ardından hafif ekside seyrediyor.

Yurt içi piyasalar yeni haftaya, Eylül 2020 enflasyon verisi ile başladı. Piyasaların merakla beklediği enflasyon oranını Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) açıkladı. Buna göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %11,75, aylık %0,97 olarak gerçekleşti.

SON DAKİKA HABERİ! Enflasyon oranı açıklandı: Beklentilerin altında gerçekleşti!

AA Finans'ın gerçekleştirdiği ankete katılan ekonomistler, eylül ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,38 artmasını bekliyordu. Ekonomistlerin eylül ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,38) göre, bir önceki ay yüzde 11,77 olan yıllık enflasyonun yüzde 12,20'ye çıkacağı hesaplanmıştı. TÜFE, ayrıca ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,86 artış göstermişti.

DOLAR ENFLASYON VERİSİNİN ARDINDAN BİR MİKTAR GEVŞEDİ

Dolar kuru beklentilerin altında gerçekleşen enflasyon verisinin ardından aşağı yönde hareket etti. Dolar/TL saat 11:20 itibariyle 7,7260 liradan işlem görürken, gün içi en yüksek 7,7840 lirayı test etti. En düşük ise 7,7234 lirayı gördü.

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