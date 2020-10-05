Pandemi dünyada istihdamı vurdu! AB ülkelerinde istihdam krizi yaşanıyor

AB ÜLKELERİNDE YÜZ BİNLERCE İŞÇİ İŞTEN ÇIKARILDI

Avrupa Birliği (AB) İstatistik Kurumu Eurostat'ın verilerine göre üye ülkelerde yaklaşık 281 bin kişi Haziran ayında işini kaybetti. AB'de Nisan ayında 397 bin, Mayıs ayında ise 253 bin kişi işsiz kalmıştı.

Birlik ülkelerinde Mart ayında yüzde 6,4 ile görülen son 12 yılın en düşük işsizlik seviyesi Haziran ayında 7.1'e yükseldi. Bu oran 19 ülkeden oluşan Euro Bölgesi'nde aynı ay içerisinde 7.8 olarak kaydedildi.

Bazı Avrupa ülkeleri geçici izin programları ve maaş destekleriyle ile salgının ekonomiye etkisinden korumaya çalışırken, her AB ülkesi aynı şekilde şanslı değil.