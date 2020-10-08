TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez: 3-5 yıl içerisinde yurt dışı yatırımlar yapacağız

Türkiye Varlık Fonu (TVF) Genel Müdürü Zafer Sönmez A Para'da yayınlanan 'Paranın Yönü' programına konuk oldu. Sönmez, "Ana konumuz Türkiye'dir, cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara odaklandık. 3-5 yıl içerisinde yurt dışı yatırımlar yapacağız" dedi.

Paranın Yönü | 08.10.2020

TVF Genel Müdürü Zafer Sönmez'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"Telekomünikasyon sektörü için olmazsa olmaz, stratejik, Türkiye'nin rekabeti için önemli bir sektör. TURKCELL sürecini şeffaf bir şekilde yürütüyoruz. Kördüğümü çözme noktasına geldik."

"21 Ekim'deki Turkcell Genel Kurulu'nu heyecanla bekliyoruz."

"TURKCELL'in önündeki bariyerleri kaldırıyoruz, biz günlük operasyon içerisinde yer almayız."

"TVF varlığa dayalı kalkınma fonudur. Ana odağımız genel kurulda onay almak."

"Ana konumuz Türkiye'dir, cari açığın azaltılmasına yönelik yatırımlara odaklandık."

"3-5 yıl içerisinde yurt dışı yatırımlar yapacağız."

"Varlık fonu özel sektörün rakibi değildir."

"Yurt dışı önceliğimiz değil, ana önceliğimiz yapısal problemleri çözmek."

"YEP Türkiye'ye bir perspektif çiziyor, bu yol haritasında bizim baktığımız yerler cari açık ve tasarruf konuları."

"Türkiye'nin büyük sermaye yatırımına ihtiyacı var. 10-12 milyar dolarlık petrokimya kümelenlenmesi planlıyoruz. İskenderun Körfezi'nde 2021 yılında yatırım yapacağız. Türkiye'de özel sektörün yapamadığı enerji yatırımlarının neler olduğuna bakıyoruz."

"Afşin-Elbistan'da santral ve maden yatırımı öngörüyoruz, Türkiye'nin enerji bağımsızlığını nasıl destekleyeceğimizi önemsiyoruz."

"(Maden Holding) Potansiyeli yüksek madenlerden 20 tanesini aldık."

"(Karadeniz'de doğal gaz keşfi) Sürece nasıl katkı sağlayacağımıza bakıyoruz, destek vermeye hazırız. Heyecan verici gelişmeler realize edilmek üzere."

"Global anlamda büyük Maden Holding oluşturacağız."

"Amacımız Türkiye'yi çok büyük bir finans merkezi yapmak. İstanbul'u global arenada hak ettiği yere getireceğiz."

"(MİLLİ PİYANGO) Pandemiye rağmen gördüğümüz sonuçlar gelir paylaşımı modelinin doğru olduğunu görüyoruz."

"THY Türkiye'nin başarı hikayesidir, ana şirketlerimizden biridir. 1 lot bile THY hissesi satma planımız yok. THY'nin yanındayız, destekçisi olacağız, pandemi sonrasında v şeklinde toparlanma ile kazanan oyunculardan biri olacaktır. Spekülatif haberlere kulaklarımızı kapatıyoruz."

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