Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP) standart altının kilogramı 486 bin 500 liraya yükseldi.

Altın piyasasında, en düşük 482 bin 1,50 lira, en yüksek 486 bin 500 lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 2,6 artışla 486 bin 500 liradan tamamladı.

KMKTP'de, altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 1 milyar 354 milyon 678 bin 867,06 lira, işlem miktarı ise 2.867,82 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 1 milyar 363 milyon 600 bin 977,02 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Has Kıymetli Madenler, Turan Kıymetli Madenler, Demas Kuyumculuk İhracat İthalat Sanayi ve Ticaret, Goldtrans Hediyelik Eşya Ticaret, Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Bugünkü işlemlere ilişkin veriler şöyle:

STANDART TL/KG DOLAR/ONS Önceki Kapanış 474.000,00 1.870,00 En Düşük 482.001,50 1.847,00 En Yüksek 486.500,00 1.905,00 Kapanış 486.500,00 1.905,00 Ağırlıklı Ortalama 483.746,67 1.871,61 Toplam İşlem Hacmi (TL) 1.354.678.867,06 Toplam İşlem Miktarı (Kg) 2.867,82 Toplam İşlem Adedi 66

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