Rezerv açıklaması piyasaları heyecanlandırdı: Kritik gün Cumartesi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ak Parti Grup Toplantısında yaptığı konuşmada şunları söyledi: "Sondaj filomuza kattığımız Kanuni, bakım çalışmalarından sonra Karadeniz'deki görevi için yola çıktı.

İstanbul ve Zonguldak'a uğrayarak belirlenen sondaj alanına ulaşacak Kanuni'den de inşallah müjdeli haberler bekliyoruz. Halen süren sondaj çalışmalarından da yeni müjdeler geliyor. İnşallah Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize gidip, çalışmaları bizzat görecek hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız. Türkiye, dünyadaki siyasi ve ekonomik yeniden yapılanma sürecinden Allah'ın izniyle hak ettiği yeri alarak çıkacaktır. O güne kadar bize durmak ve dinlenmek yoktur."

Oruç Reis'e yeniden sondaj görevi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Karadeniz'deki doğalgaz keşfine ilişkin konuştu: 320 milyardan fazla rezerv var