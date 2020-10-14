Son dakika haberi | Bakan Albayrak: Ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz

Son dakika haberi.... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak sosyal medya hesabı Twitter'dan ihracat verileri ile ilgili önemli bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak ekonominin her alanında yeni bir döneme girileceğinin mesajını verdi.

GÜÇLÜ BİR EKONOMİ İÇİN BU ORANLARI DAHA DA YUKARI TAŞIYACAĞIZ

Bakan Albayrak "YEP hedeflerimiz kapsamında ihracatta, sanayide, üretimde ve ekonominin her alanında yeni bir döneme giriyoruz. Ekim ayında 13 günde ihracatın ithalatı karşılama oranı %92,1'e çıkarken altın hariç bu rakam %101,8. Güçlü bir ekonomi için bu oranları daha da yukarı taşıyacağız." açıklamasında bulundu.