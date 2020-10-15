Goldman Sachs'tan dikkat çeken tavsiye: O hisselerde 'Ağırlığını artır' dedi

Goldman Sachs Group Inc. stratejistlerine göre politika ve ekonomik değişimler teknoloji hisselerinin üstün performansına geçici olarak son verecek ve bunun yerine bankacılık ve otomotiv gibi geride kalan hisseleri destekleyecek.

Piyasa liderliğinin ani bir şekilde değişebileceği konusunda uyaran uzmanlar arasına katılan Goldman stratejistlerinin Perşembe günkü notunda, yükselen tahvil faizlerinin, bu yıl en azından bir Covid-19 aşısının onaylanması beklentisinin ve ABD'de Kasım seçiminde olası bir Mavi Dalga senaryosunun şimdiye kadar pandeminin kazananı olan teknoloji sektörünün kaderini tersine çevirme potansiyeline sahip olduğu belirtildi.

BANKACILIK İLE OTOMOTİV HİSSELERİNDE TAVSİYELERİ AĞIRLIĞI ARTIR"A YÜKSELDİ

Stratejistler teknoloji hisselerinde tavsiyelerini "nötr"e indirdi ve bankacılık ile otomotiv hisselerinde tavsiyelerini "ağırlığı artır"a yükseltti. Ayrıca gıda, içecek ve tütün ürünleri hisselerinde tavsiyelerini "ağırlığı azalt"a düşürdü.

Goldman'ın notunda "Gelecek birkaç ay içerisinde geçici bir rotasyonu destekleyecek bazı politika ve ekonomik değişiklikler bekliyoruz. Bu rotasyonlar oldukça büyük olabilir. Uzun vadeli trendler hala büyüme ya da büyüme-defansif hisselerden yana." dendi.

NASDAQ YÜZDE 37 YÜKSELDİ BANKA ENDEKSİ YÜZDE 35 DÜŞTÜ

Faizler rekor düşük seviyelere inerken bankaların zorluk çekmesi karşısında yatırımcıların, teknoloji hisselerinin kâr rakamlarındaki istikrara göre pozisyon almasıyla birlikte sektör bu yıl güçlü yükseldi. Teknoloji ağırlıklı Nasdaq 100 Endeksi bu yılbaşından bu yana yüzde 37 yükseldi. S&P 500 Bankacılık Endeksi ise yüzde 35 düştü.

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