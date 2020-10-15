Bakan Pakdemirli müjdeyi verdi! Üreticiye 12 yeni destek...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli "Tarım Ormanın Geleceği Webinar Serisi ve Zirvesi"nde önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Pakdemirli, "Pandemide üreticiye desteği kesmedik, tarıma yeni paydaşlar kazandırdık." dedi.

ÜRETİCİYE YENİ DESTEK

Bakan Pakdemirli tarım sektörünün tüm çeyreklerde büyüme gösterdiğini ifade etti. Pakdemirli üreticiye 12 yeni destek başlattıklarını, 32 desteğin de kapsamını genişlettiklerini söyledi.

Pakdemirli, "Tarım ürünlerinde 18 yılda toplam 73 milyar dolar dış ticaret fazlası var" ifadelerini kullandı.

2 BİN LİRANIN ALTINDA DESTEK ALMAYACAK KİMSE KALMAYACAK

Bakan Pakdemirli tarımsal desteklerle ilgili "2 bin liranın altında destek almayacak kimse kalmayacak şekilde bir düzenleme yaptık. Şimdilik ilk sene önümüzdeki yıl 2 bin liranın altında destek alanları bir sonraki yılın bütçesinden 2 bin liraya tamamlanacak şekilde formülize ettik." diye konuştu.

Pakdemirli üretici için girdi finansmanın devreye girmeye başlayacağını söyledi.

Bakan Pakdemirli, "Geleceğe Nefes Kampanyası tarihin en başarılı kampanyalarından birisiydi. 11 Kasım'da yine sahalarda olacağız, bu defa 35 ülkede aynı anda ağaç dikimleri yapacağız." sözlerini kullandı.

Bakanlık hedeflerinin, stratejisinin ve gerçekleştirilen çalışmaların sonuçlarının duyurulması amacıyla yapılacak zirvede sektör paydaşları, kamu ve özel sektör yetkilileri, akademisyenler, girişimciler, kooperatif temsilcileri gibi tüm sektör oyuncuları hazır bulunacak. IV. Tarım Ormanın Geleceği Buluşması'nın da ana çerçevesini "Toprağına Sahip Çık - Türkiye Tarımının Yeni 10 Yılı" teması oluşturacak. Turkuvaz Medya Grubu İcra Kurulu Üyesi Yasemin Gebeş'in açılış konuşmasıyla başlayacak zirve kapsamında yapılacak özel oturuma Bakan Pakdemirli konuk olacak. İkinci özel oturumda ise Ziraat Bankası Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın özel sunum yapacak.

10 İŞLETMEYE ÖDÜL

Zirve kapsamında Tarımı Geleceğe Taşıyanlar Ödül Töreni de düzenlenecek. Projeleriyle tarımın gelişmesine ve sürdürülebilirliğine katkı sağlayan gıda, tarım ve hayvancılık alanında 10 işletmeye ödül verilecek. "Genç Topraklar" ödülü kapsamında ise beş tarım girişimine altı ay boyunca iletişim ve mentorluk desteği sağlanacak. Sektörden firmalarla işbirliklerinin gerçekleştirileceği proje kapsamında üniversite ve Ar-Ge merkezi olan tarım ve hayvancılık sektöründen şirketlerle bu girişimlere yönelik eğitimler düzenlenecek. Zirvedeki "Türkiye Tarımının Yeni 10 Yıldaki Hikayesi" ve Atıksız Sofralar" konulu paneller, alanında duayen isimlerin görüşlerini paylaşmasına olanak verecek.

DUAYEN İSİMLER KONUŞACAK

Tarımın Yeni 10 Yıldaki Hikayesi panelinin moderatörlüğünü Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nedim Koşum üstlenecek. Panelistler şunlar: * Taner Taşpınar (Anadolu Birlik A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO) * Ümit Önal (Türk Telekom CEO) * Özgür Tort (Migros Genel Müdürü) * Erhan Bostan (A101 CEO) * Begüm Mutuş (Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü Vakfı Genel Müdürü). Gıda İsrafı Nasıl Önlenebilir başlıklı panelin moderatörü Dilara Koçak olacak. Panelistler şunlar: * Aylin Çağlayan Özcan (Tarım ve Orman Bakanlığı AB ve Dış İlişkiler Genel Müdürü) * Prof. Dr. Aziz Akgül (Türkiye İsrafı Önleme Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı) * Birol Celep (EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı) * Prof. Dr. Deniz Ülke Arıboğan ( Üsküdar Üniversitesi Rektör Danışmanı / ITBF Dekanı) * Hande Tibuk (Net Holding Yönetim Kurulu Murahhas Üyesi).

DİJİTAL TARIM PAZARI'NIN ÜYE SAYISI 5,5 AYDA 62 BİNE ÇIKTI

TARIM ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, uygulamaya alınan Dijital Tarım Pazarı'nın 5,5 ayda üye sayısının 62 bine, toplam cirosunun da 120 milyon liraya ulaştığını söyledi. MÜSİAD Akıllı Tarım Kent Projesi'nin açılışına video konferans yöntemiyle katılan Bakan Pakdemirli, ekonomik yatırımlar kapsamında 11 bin 552 projeye, 3,1 milyar lira hibe verdiklerini ve yaklaşık 100 bin kişiye istihdam sağladıklarını ifade etti. Pakdemirli, "MÜSİAD'ın bu yeni projesinde de iş birliğimizi devam ettirecek, kırsaldaki dinamizmi hep birlikte daha çok enerjiye çevireceğiz" dedi.