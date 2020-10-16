ABD ve Avrupa'daki vaka artışları 'Yen'e yaradı

Yen, Kovid-19 vakarının tüm dünyada artış kaydetmesi ve ABD'de teşvik belirsizliğinin güvenli varlık talebini tetiklemesiyle G - 10 paralarının tamamı karşısında yükseldi.

G - 10 paraları arasında dolar karşısında değer kazanan tek para yen oldu. Koronavirüs ABD'nin Ortabatı eyaletlerinde yayılmayı sürdürüyor. İngiltere hükümeti yükselişte olan vakalardan dolayı Londra'da kısıtlamaları artırdı ve Fransa Paris'te sokağa çıkma yasağına hazırlanıyor.

Hong Kong'da Credit Agricole CIB Döviz stratejisti David Forrester, "ABD'de seçim öncesi gelebilecek bir mali teşvike ilişkin azalan umutlar ve bazı ABD bankalarının hayal kırıklığına uğratan bilançoları, yatırımcı güveni ve dolar üzerinde baskı oluşturdu ve yeni destekledi." dedi.

Dolar/yen paritesi yüzde 0.2 düşüşle 105.23 seviyesinden işlem gördü. Paritenin haftalık kaybı yüzde 0.4 oldu. Forrester, "Kovid-19 enfeksiyon dalgasının euro üzerindeki baskısı da yeni destekliyor." dedi.

Doların önemli paralar karşısındaki değerini ölçen Bloomberg Dolar Spot Endeksi (BBDXY) fazla değişmedi. Gösterge endeks yüzde 0.8'lik haftalık kazancına yöneldi.

Avustralya Doları/ABD Doları paritesi yüzde 0.3 düşüşle 0.7073 oldu. Parite bu hafta yüzde 2.3 geriledi. Forrester'a göre Avustralya Merkez Bankası (RBA) Başkanı Philip Lowe Perşembe günü bankanın uzun vadeli Hazine tahvili alımını değerlendirdiğinin sinyalini verdi.