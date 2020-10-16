Bankalar kredi musluklarını açtı: Dev rakama ulaşıldı!

Türk bankacılık sektörü, en fazla krediyi yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen fabrikalarını ve imalathanelerini açık tutarak faaliyetlerini sürdüren sanayicilere kullandırdı. Bu alanda faaliyet gösteren firmaların kredi bakiyeleri 8 aylık dönemde 210 milyar liralık artışla 737,7 milyar liraya yükseldi.

İstihdamın, üretimin, ticaretin, kalkınmanın ve büyümenin can damarı olan sanayi sektörü, pandemi döneminde en fazla etkilenen sektörlerin başında geldi.

Dünyada ticaretinin durma noktasına geldiği, ülkelerin sınırlarını kapattığı, karantina tedbirlerinin uygulandığı ve mobilitenin kısıtlandığı, tarihte eşine az rastlanılacak bir dönemden geçildi. Bu süreçte hükümetler, merkez bankaları ve finansal kurumlar proaktif önlemler, genişlemeci politika setleri ve destek paketleri açıkladı.

Ülkeler hem hane halkının hem de şirketlerin pandemiden asgari hasarla çıkmasını hedefledi. Bu kapsamda bankalar kanalıyla uygun vade ve düşük maliyetli finansman imkanı sunuldu. Türkiye'de de dünya örneklerinde olduğu gibi bireylere ve ticari işletmelere finansal destek sağlandı.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden yaptığı derlemeye göre, konut, otomobil, kredi kartları aracılığıyla ve diğer krediler hariç sektörlere kullandırılan nakdi krediler bu yılın 8 ayında yüzde 31 artarak 2 trilyon 618,3 milyar liraya ulaştı.

Ağustos sonu itibarıyla söz konusu kredilerin yaklaşık yüzde 30'una karşılık gelen 737,7 milyar liralık kısmı imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmalara ait oldu. Geçen yıl sonu itibarıyla imalat sanayi alanında faaliyet gösteren firmaların bankalarda devam eden kredilerinin toplamı 527,7 milyar lira düzeyindeydi.

Söz konusu dönemde kredi miktarının en çok yükseldiği sektör imalat sanayi oldu. Bu alanda faaliyet gösteren şirketlerin devam eden kredileri, geçen yıl sonuna göre 209,9 milyar lira artış gösterdi.

EN FAZLA KREDİ "TEKSTİLE"

İmalat sanayi alanında bankalardan en fazla krediyi tekstil ve tekstil ürünleri sanayi kullandı. Ağustos sonu itibarıyla tekstil sektöründeki firmaların devam eden banka kredilerinin toplamı 123,9 milyar lira oldu. Bu sektörü 121,3 milyar liralık krediyle metal ana sanayi ve 106,8 milyar liralık krediyle gıda, meşrubat sektörü izledi.

Bu yılın 8 aylık döneminde imalat sanayi kredi bakiyesi en fazla artan sektör 35,6 milyar lira ile tekstil oldu. Tekstil sektörünü, 34,7 milyar lira ile metal ana sanayi, 26,3 milyar lira ile gıda, meşrubat ve 21,1 milyar lira ile ulaşım araçları sanayi takip etti.

Söz konusu sektörlerin 2019 yıl sonu ve 2020 yılı ağustos sonu itibarıyla devam eden banka kredileri şöyle (bin TL):

Sektörler Aralık 2019 Ağustos 2020 Değişim (Yüzde) Fark Tekstil ve Tekstil Ürünleri San. 88.324.821 123.959.370 40,3 35.634.549 Metal Ana San. ve İşlenmiş Maden Ürt. San. 86.549.091 121.288.094 40,1 34.739.003 Gıda, Meşrubat ve Tütün San. 80.475.971 106.814.280 32,7 26.338.309 Ulaşım Araçları San. 39.202.644 60.280.354 53,8 21.077.710 Diğer Metal Dışı Madenler San. 41.572.224 57.361.575 38,0 15.789.351 Kimya Ürünleri San. 40.935.003 55.514.158 35,6 14.579.155 Nükleer Yakıt, Petrol Rafineri ve Kok Kömür Ürt. San. 14.380.330 27.817.466 93,4 13.437.136 Kauçuk ve Plastik Ürünler San. 30.205.356 41.562.958 37,6 11.357.602 Makina ve Teçhizat San. 30.279.397 39.460.353 30,3 9.180.956 Elektrikli ve Optik Aletler San. 24.947.783 33.846.783 35,7 8.899.000 Başka Yerlerde Sınıflandırılmamış İmalat San. 16.869.354 24.770.665 46,8 7.901.311 Kağıt Hammaddesi ve Kağıt Ürünleri San. 20.912.335 27.310.874 30,6 6.398.539 Ağaç ve Ağaç Ürünleri San. 9.652.872 12.618.643 30,7 2.965.771 Deri ve Deri Ürünleri San. 3.439.223 5.045.199 46,7 1.605.976 TOPLAM - İmalat Sanayi 527.746.404 737.650.772 39,8 209.904.368

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