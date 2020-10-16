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haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Yeni paketi geliyor

haberi: Corona virüs sonrası vatandaşa ve iş dünyasına yönelik birçok tedbir ve destek paketi açıklayan hükümet yeni bir düzenlemeye daha gidiyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni paketi geleceğini duyurdu. Düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 16.10.2020 09:18 Son Güncelleme: 16.10.2020 09:27 ABONE OL
Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Yeni istihdam paketi geliyor

Corona virüs sürecinde birçok destek paketini devreye alan hükümet yeni bir düzenleme yapacağını duyurdu. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yeni istihdam paketi geleceğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Yeni düzenleme ile birlikte hızlı işe dönüş desteği hayata geçirilecek. İşsizlik ödeneği alanların istihdama dönüşü teşvik edilecek.

İSTİHDAM KOLAYLAŞACAK

Yeni istihdam paketi ile birlikte belirli süreli sözleşme en fazla 2 yıl olacak. 25 yaş altı ve 50 yaş üstü kişilerin istihdamı kolaylaşacak. 3 ay içinde işe dönenlerin emeklilik primini devlet karşılayacak.

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Son dakika haberi: Bakan Selçuk duyurdu! Yeni istihdam paketi geliyor
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