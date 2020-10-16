Trump mı Biden mi kazanacak? İşte seçim kahini endeksin işaret ettiği isim…

3 AĞUSTOS'TAN BERİ YAKLAŞIK YÜZDE 6 YÜKSELDİ

3 Ağustos'tan bu yana S&P 500 endeksinde ise yaklaşık yüzde 6'lık bir yükseliş göze çarpıyor. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da yayına katılarak, "S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi?" sorusunu yanıtladı.

Erbaş, "1956'dan beri 1 yıl içinde S&P 500 endeksinde yüzde 12 gibi bir yükseliş olursa 12 seçimin 10'unu mevcut başkan kazanmış. Ama şunu hemen ekleyelim. Pandemi süreci gibi bir süreç olmadı. 1950'lerle 2000'li yıllar çok farklı dinamiklere sahip. Eğer pandemi olmasaydı zaten Trump'ın ikinci bir başkanlık dönemi yaşayabileceğini çok net söyleyebilirdik" açıklamasını yaptı.