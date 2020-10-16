Trump mı Biden mi kazanacak? İşte seçim kahini endeksin işaret ettiği isim…

LPL Financial'a göre ABD'de S&P 500 endeksi 1984'ten beri başkanlık seçiminin sonucunu doğru tahmin ediyor. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da yayına katılarak, "S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi?" sorusunu yanıtladı.
S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi?
Seçime kadar olan 3 aylık sürede S&P 500 artıdaysa mevcut başkan yeniden seçiliyor. Aşağıda ise mevcut başkan seçimi kaybediyor. Bu metod 1928 yılından beri yapılan seçimlerin %87'sini doğru tahmin etti.
3 AĞUSTOS'TAN BERİ YAKLAŞIK YÜZDE 6 YÜKSELDİ
3 Ağustos'tan bu yana S&P 500 endeksinde ise yaklaşık yüzde 6'lık bir yükseliş göze çarpıyor. Ahlatcı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Tonguç Erbaş, A Para'da yayına katılarak, "S&P 500 seçimin galibini tahmin edebilir mi?" sorusunu yanıtladı.
Erbaş, "1956'dan beri 1 yıl içinde S&P 500 endeksinde yüzde 12 gibi bir yükseliş olursa 12 seçimin 10'unu mevcut başkan kazanmış. Ama şunu hemen ekleyelim. Pandemi süreci gibi bir süreç olmadı. 1950'lerle 2000'li yıllar çok farklı dinamiklere sahip. Eğer pandemi olmasaydı zaten Trump'ın ikinci bir başkanlık dönemi yaşayabileceğini çok net söyleyebilirdik" açıklamasını yaptı.
"BİDEN'IN ŞANSI YÜKSEK GÖRÜNÜYOR"
Uzman isim, "Bütün bu sürecin Biden'a bir şans tanıdığı piyasalar tarafında da gözüküyor. Eğer istatistik yüzde 88'e göre sadece S&P üzerinden olacaksa o zaman Biden'ın şansı yüksek görünüyor. Diğer değişkenler iç karışıklar, pandemi ve ABD'nin şu anki mevcut durumundaki bazı belirsizlikler ön plana çıkarsa belki diğer yüzde 12'lik kısımda bu seçimde gerçekleşebilir" diye konuştu.Trump, Kovid sonrası ilk seçim mitingini yaptı Doların geleceği ve başkanlık seçimi