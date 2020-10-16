Yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 11.76'ya yükseldi

Merkez Bankası (TCMB) beklenti anketi sonuçlarına göre, aynı dönemde 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 10.15'den yüzde 10.53'e ve 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 8.86'dan yüzde 9.05'e yükseldi.



TCMB beklenti anketi sonuçlarına göre, yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi de aynı dönemde 7.60 liradan, 7.90 liraya, 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi de 7.94 liradan 8.31 liraya çıktı.



Bu dönemde gayri safi yurtiçi hasıla (GSYH) 2020 yılı büyüme beklentisi "yüzde 1.5 küçülme"den, "yüzde 0.8 küçülme" düzeyinde belirlendi. GSYH 2021 yılı büyüme beklentisi de, yüzde 4.2'den yüzde 4.1'e geriledi.

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