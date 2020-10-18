Kartlar yeniden dağıtılacak: Gözler Doğu Akdeniz’e döndü!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında Türkiye'ye yeni bir müjde vererek, "Cumartesi günü Fatih sondaj gemimize giderek, hem çalışmaları bizzat yerinde görecek, hem de yeni rezerv miktarını açıklayacağız" açıklamasını yaptı.

Yeni müjde haberinden 3 gün sonra Erdoğan önce Zonguldak'a ardından Türkiye'de yaptığı keşifle eksen değiştiren tarihi sondaj gemisi Fatih'e geldi. Burada incelemelerde bulunan Erdoğan merakla beklenen açıklamayı yaptı. Türkiye bulduğu 85 milyar metreküplük ek doğal gaz rezerviyle, Sakarya hattındaki keşfini 405 milyar metreküpe yükseltti.

TPAO AÇIKLADI: DENİZLERDEKİ KEŞİFLER ARASINDA BİRİNCİ OLDU

320 milyar metreküp olarak açıklanan rezerv ek 85 milyar metreküplük keşifle beraber 405 milyar metreküp oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) keşfin, bugüne kadar Karadeniz'de gerçekleştirilmiş en büyük keşif olmasının yanı sıra bu yıl dünyada denizlerde gerçekleştirilen keşifler arasında da birinci sırada yer aldığını açıkladı.

DOĞU AKDENİZ'DE TÜM GÖZLER TÜRKİYE'DE OLACAK

Eylül ayında İtalyan enerji şirketi ENI Mısır açıklarında yeni doğal gaz keşfini duyurdu. Mısır açıklarında yaklaşık 120 milyar metreküplük olduğu tahmin edilen gaz keşfi bölgedeki potansiyeli doğrular nitelikte oldu.

Doğu Akdeniz'de en dikkat çekici sondaj filosuna sahip olması, yeni keşifler anlamında tüm gözlerin Türkiye'ye dönmesine neden oldu.

Yavuz, Oruç Reis ve Barbaros Hayrettin Paşa Akdeniz'de çalışmalarını sürdürecekken, Kanuni sondaj gemisinin bölgeden Karadeniz'deki görevi için yola çıktığı bildirildi.

Başkan Erdoğan'ın, "Doğu Akdeniz'deki hidrokarbon kaynaklarını kullanımda Türkiye'yi dışlama mücadelesine, bu plana hiçbir oldubittiye izin vermemekte kararlı bir şekilde ilerliyoruz" açıklamasını yapması Türkiye'nin kararlığını bir kez daha ortaya koydu.

MİLLİ GELİR ARTACAK ÜRETİM MALİYETLERİ DÜŞECEK

Türkiye'nin enerji alanında eksen değiştiren keşiflerin ekonomi için birçok yönden faydası bulunuyor. Doğal gaz keşifleri Türkiye'nin milli gelirini artırıcı katkı sağlayacakken, üretim maliyetlerini azaltacak. Ayrıca Türk şirketlerinin uluslararası pazardaki rekabetçiliğine direk olarak etki edecek.

Keşifler Türkiye'nin yeni doğal gaz ve enerji ithalatı konusunda yapacağı sözleşmelere de yansıyacak. Türkiye'nin özellikle Rusya ve İran ile yapılacak yeni sözleşmelerde masada elinin güçlenmesi bekleniyor. Enerji uzmanları 2025 yılında sona erecek doğal gaz sözleşmeleri öncesinde yapılan keşiflerle pazarlık masasında Türkiye'nin büyük indirimle kalkmasının muhtemel olduğunu ifade etti.

KARTLAR YENİDEN DAĞITILACAK

Türkiye'nin Karadeniz'deki keşiflerinin ardından Doğu Akdeniz'de de yeni keşifler yapması durumunda ise kartlar yeniden dağıtılacak. Enerji uzmanları Türkiye'nin doğal gaz keşiflerini güçlendirmesi, yenilebilir enerji ve nükleer enerji hamleleriyle ilerleyen dönemde enerji ithalatçısı konumundan gerçek manada bir doğal gaz üreticisi olarak enerji ihracatçısı konumuna gelmesinin muhtemel olduğunu ifade ediyor.

"TÜM DÜNYA HAYRANLIKLA İZLEYECEK"

6 Nisan 2017 yılında, "Tarihimizdeki ilk defa inşallah bu yıl alımını gerçekleştireceğimiz arama sondaj gemisiyle yılda en az Karadeniz'de 2 tane Akdeniz'de 2 tane her yıl kuyu kazacağız" açıklamasıyla Türkiye'de eksen değiştiren keşif hareketini başlatan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye'nin Karadeniz'de keşfettiği ek rezervle ilgili dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Bakan Albayrak, "Nasiptir, nasip... Rabbim bulduracak olmasaydı aratmazdı. Milli enerji hamlesi adım adım meyvelerini verdikçe ülkemize vurulmaya çalışılan prangalardan nasıl birer birer kurtulduğumuzu tüm dünya hayranlıkla izleyecek" dedi.