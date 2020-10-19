Atlanta Fed Başkanı Bostic: ABD'de ekonomik toparlanma çok istikrarsız

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisin bazı kısımları güçlü bir şekilde geri dönerken, diğerlerinin koronavirüs pandemisinden dolayı güçlük çektiğini kaydetti.

Bostic, CBS'in "Face the Nation" programına verdiği mülakatta, "Ekonominin bazı segmentleri toparlanıyor ve güçlü bir şekilde sıçrıyor" dedi.

Atlanta Fed Başkanı, "Ancak diğer segmentlerde, oteller, restoranlar, küçük işletmeler, özellikle azınlık ve düşük gelirli toplumlarda, çok daha zor durumlar görülüyor" şeklinde görüş bildirdi.

Bostic, 2021 yılında Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantılarında oy hakkına sahip olacak FOMC'in 2020 yılında iki toplantı daha gerçekleştirecek.

ABD ekonomisinin pandemiden kaynaklanan keskin düşüşünden toparlanması, koronavirüs vakalarının yeniden hızlanması ve Kongre'de yeni teşvik paketi konusunda anlaşma sağlanamaması ile birlikte tehdit altında. Bu gelişmeler halihazırda yavaşlamakta olan işgücü piyasası üzerinde baskı oluşturacak gibi görünüyor.

Bostic, "İnsanlar her ne deneyim yaşıyor olursa olsun, güçlük çeken ve endişeli çok fazla sayıda Amerikalı var," dedi.

ABD merkez bankası tarihinde ilk siyahi bölgesel Fed başkanı olan Bostic, Demokrat aday Joe Biden Kasım'daki seçimlerde Başkan Donald Trump'ı yenerse, Biden'ın yönetiminde görev almaya aday kişiler arasında görülüyor.

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