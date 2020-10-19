Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/10/2020

19 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Albaraka Türk Katılım Bankası (ALBRK, Nötr): Albaraka Sukuk Ltd. üzerinden ihraç edilmiş olan, 30 Kasım 2025 vadeli, 250mn ABD Doları tutarında Basel III Uyumlu Tier 2 Sukuk işleminin 30 Kasım 2020 tarihli geri çağırma opsiyonunun kullanılmamasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Halkbank, Türkiye Sigorta (HALKB, Nötr; TURSG, Nötr): Kamu bankalarının kontrolünde bulunan sigorta şirketlerinin tek bir çatı altında birleşmesi kapsamında Halkbank'ın iştiraki olan Türk P ve I Sigorta A.Ş.'nin sermayesindeki %16,6667 oranındaki Banka hisselerinin de Türkiye Sigorta A.Ş.'ye satış yoluyla devrine ilişkin Banka Yönetim Kurulu tarafından karar alınmış olup süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile ayrıca paylaşılacaktır.
Ziraat Yatırım
Kartonsan (KARTN, Pozitif): Şirket, 2.837.014,2 TL çıkarılmış sermayesinin %2543,6244 oranında bedelsiz artırılarak 75.000.000 TL'ye çıkarılmasına karar verildiğini duyurmuştur.
Ziraat Yatırım
Katmerciler (KATMR, Nötr): Şirket bağlı ortaklığı Gimkat Araç Üstü Ekipman San. ve Tic. AŞ.'nin 16.10.2020 tarihli Olağan Üstü Genel Kurul Toplantısı yapılmış olup, Şirket sermayesinin 2,5mn TL'den 5mn TL'ye arttırılmasına, artırıma konu tutar 2,5mn TL'nin geçmiş yıl karlarından karşılanmasına, bu kapsamda şirket ana sözleşmesinin "Sermaye ve Pay Senetleri" başlıklı 6. maddesinin tadil edilmesine oybirliği ile karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
Oyak Çimento (OYAKC, Nötr): Şirkete ilişkin stratejik planlar ve çimento sektöründeki hedefleri doğrultusunda Şirket'in %100 oranında iştirak ettiği OYAK Beton Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Şirket çatısı altında birleşmesi niyetiyle görüşmelere başlanmasına karar verilmiştir.
Ziraat Yatırım
Anti-Damping: Suudi Arabistan menşeli "alçak yoğunluk polietilen" ürününe yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi. Ticaret Bakanlığının İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre, Petkim Petrokimya Holding AŞ'nin (PETKM, Sınırlı Pozitif) başvurusuna istinaden, Suudi Arabistan Krallığı menşeli "alçak yoğunluk polietilen"e yönelik bir damping soruşturması açılması kararlaştırıldı. Kaynak: AA
Konut: TCMB tarafından Ağustos 2020 dönemine ilişkin Konut Fiyat Endeksi verileri açıklandı. Konut Fiyat Endeksi, ağustosta aylık %2,1, yıllık %26,2 artış gösterdi.
Turizm: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüs salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasitelerinin korunmasını desteklemek için turizm sektörüne bankalar tarafından 10 milyar TL kredi desteği sağlanacağını duyurdu. TBB'den yapılan açıklamada bu kapsamda "turizm destek paketi" uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak" denildi. Açıklamaya göre krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami %14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 32 milyon TL ve kredi üst limitinin 40 milyon TL olacağı ifade edildi. (Kaynak: Reuters)
Duran Doğan Basım ve Ambalaj (DURDO): Şirket 16/10/2020 tarihinde almış olduğu Yönetim Kurulu Kararına istinaden, Avrupa Birliği ülkelerinde karton ambalaj pazarlama ve satış faaliyetlerini yürütmek amacı ile, Hollanda'da %100 hissedarı olacağı, "DURAN DOGAN EUROPE B.V." adı altında, sermayesi 1 EUR olan, bir şirket kurma kararı almıştır.
Ziraat Yatırım