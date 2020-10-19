Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/10/2020

Turizm: Türkiye Bankalar Birliği (TBB) koronavirüs salgının etkilerinin azaltılması, üretim ve istihdam kapasitelerinin korunmasını desteklemek için turizm sektörüne bankalar tarafından 10 milyar TL kredi desteği sağlanacağını duyurdu. TBB'den yapılan açıklamada bu kapsamda "turizm destek paketi" uygulamasına başlanacağı belirtilerek, "Hazine ve Maliye Bakanlığı garantisi ve Kredi Garanti Fonu kefaleti ile bankalar tarafından 10 milyar TL kredi sağlanacak" denildi. Açıklamaya göre krediler, 1 Kasım 2021 tarihini aşmamak kaydıyla, azami 12 ay ödemesiz dönem olmak üzere 48 ay vadeli olacak. Faiz oranı, sabit faizli krediler için azami %14,5, değişken faizli krediler için TLREF + 200 baz puan olarak belirlendi. Açıklamada ayrıca yararlanıcı başına kefalet üst limitinin 32 milyon TL ve kredi üst limitinin 40 milyon TL olacağı ifade edildi. (Kaynak: Reuters)

