Çin ekonomisinde büyüme piyasa beklentilerini karşılayamadı

Çin ekonomisinde toparlanma, tüketicilerin koronavirüs tedirginli ile takındıkları ihtiyatlı tavrı bir tarafa bırakmalarının etkisi ile hızlandı. Ancak ekonomide büyüme piyasa beklentilerini yakalayamadı.

Çin'de GSYH'da Temmuz-Eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4,9 arttı. Beklentiler ise yüzde 5,3 büyüme olacağı yönündeydi. Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yüzde 3,2 büyümüştü.

Üçüncü çeyrekte GSYH bir önceki çeyreğe göre yüzde 2,7 arttı. Beklenti yüzde 3,3 büyüme olacağı yönündeydi. Eylül ayında Çin'in sanayi üretimi ise beklentilerin üzerinde bir artış gösterdi.

Sanayi üretimi Eylül'de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6,9 büyüme gösterdi. Ağustos ayında yüzde 5,6 olan sanayi üretiminde büyümenin Eylül'de yüzde 5,8 olması bekleniyordu.

Perakende satışlar da Eylül ayında piyasa beklentilerinden daha iyi bir büyüme sağladı. Perakende satışlarda büyüme Eylül ayında yüzde 3,3 oldu. Ağustos ayında sadece yüzde 0,5 artan perakende satışların, Eylül ayında yüzde 1,8 artış göstereceği tahmin ediliyordu.

Japonya'da sabit varlık yatırımları da Ocak-Eylül döneminde geçen yılın aynı döneminde yüzde 0,8 arttı. Beklenti yüzde 0,8 artış olacağı yönündeydi.