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Başkanı Powell: için daha yapacak pek çok şey var

() Başkanı , Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, Fed'in "merkez bankası dijital parası" () konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 19.10.2020 16:57 Son Güncelleme: 19.10.2020 16:59 ABONE OL
Fed Başkanı Powell: MBDP için daha yapacak pek çok şey var

ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell, Pazartesi günü yaptığı bir açıklamada, Fed'in "merkez bankası dijital parası" (MBDP) konusunda henüz bir karara varmadığını söyledi.

Powell, böyle bir karara varabilmek için yapılması gereken daha pek çok şey olduğunu ve özellikle de tüm paydaşlarla geniş ve kapsamlı bir müzakere yapılması gerektiğini vurguladı.

ABD'de hala çok büyük nakite gereksinimi olduğunun görüldüğünü vurgulayan Powell, toplumun büyük bir kesimin hızla evrilen dijital ödeme sistemine kolaylıkla erişebilmesini sağlayan sağlam ve olgun finans ve bankacılık sektörlerinin varlığına dikkat çekti.

Powell, herhangi bir MBDP'nin ya da özel sektör tarafından sunulan doların dijital formlarının, nakitin yerini almak yerine onun tamamlayıcısı olacağını vurguladı.

Facebook'un çıkarmayı planladığı kripto para Libra'ya da değinen Powell, bu tür girişimlerin de, sınırlar-ötesi ödeme sistemlerinin geliştirilmesi gereğine ışık tutarken, bir yandan da tüketicinin korunması özel yaşama saygı konularına da dikkat çektiğini ekledi.

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Fed Başkanı Powell: MBDP için daha yapacak pek çok şey var
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