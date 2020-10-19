Petrol ve altın fiyatları yatay seyretti

Petrol fiyatları, Çin'de üçüncü çeyrek büyümesinin beklentilerin altında kalmasının etkisiyle hafif gerilese de, Brent 43 doların, Batı Teksas petrolü de 41 doların üzerinde tutundu. Altın fiyatları da, doların gücünü korumasıyla 1,900 - 1,910 aralığında kaldı.



Ünlü Menkul Değerler Araştırma'dan Murat Akyol, ons altının 1,900 dolar sınırında işlem gördüğüne işaret ederek, şöyle dedi:



"Altının ons fiyatı 1,900 doların üzerinde anlamlı bir momentum kazanmakta zorlansa da gerek önde gelen merkez bankalarının gevşek para politikalarının gerekse artması beklenen mali desteklerin lehte bir tablo çizdiğini söylemek mümkün.



"Diğer taraftan giderek yaklaşan ABD başkanlık seçimi ise oluşabilecek potansiyel belirsizliğe karşı pozisyonları artırabileceği için altına yönelimi destekleyen bir sebep olarak çalışabilir.

"Doların dirençli kalmaya devam ediyor olması ise altını limitleyen en önemli unsur olarak çalışıyor.

"Bu noktada tersi de geçerli olmakla birlikte dolar endeksi daha fazla destek bulmakta zorlandıkça bunun ons altına pozitif yansımaları olduğunu görebiliriz.

"Teknik açıdan ise yukarıda 1,920 ve 1,935 dolar, aşağıda 1,900 ve 1,883 dolar seviyelerini izlemeye devam ediyoruz."



Küresel emtia piyasalarında;



- Brent petrol yüzde 0,09 artışla 43.20 dolar,

- Batı Teksas yüzde 0.05 artışla 41.05 dolar,

- altın yüzde 0.52 artışla 1,909.10 dolar,

- gümüş yüzde 2.14 artışla 24.64 dolar,

- bakır yüzde 0.75 düşüşle 6,728.00 dolar,

- platin yüzde 1.17 artışla 873.86 dolar,

- paladyum yüzde 0.81 artışla 2,355.79 dolar düzeyindeydi.

İç piyasada gram altın 486 liraya, çeyrek altın 797 liraya, Cumhuriyet altını da 3,171 liradan satılıyordu.

Ahlatcı Yatırım'ın analizinde, geçen Perşembe günü ABD'nin hampetrol stoklarının 9 Ekim haftasında 2.8 milyon varil düşüş beklentileri karşısında 3.8 milyon varil düştüğüne işaret edilerek, "Dolar tarafındaki değer kazanımları ve artan vaka endişelerinin neden olduğu satışlar ile birlikte Brent Petrol'de satıcılı bir seyir izlenmişti. Haftanın son işlem günüde ise artan vaka sayılarının neden olduğu talep endişeleri beklentilerden iyi gelen stok verilerinin oluşturduğu iyimser hissiyatı baskılamaya devam ederken, Brent Petrol'ün haftayı kayıp ile sonlandırdığı gözlendi" denildi.

Analizde altın fiyatlarına ilişkin de şöyle denildi:

"Geçen Perşembe günü dolardaki değer kazanımlarına rağmen risk iştahındaki gerilemeden destek alan değerli metale paralel olarak gram altının da yukarı yönlü sınırlı hareketleri gözlenmişti. Haftanın son işlem gününde ise kur tarafında yatay hareketler takip edilirken, ons altındaki gözlenen satışların derinleşmesi ile Gram Altın'da da aşağı yönlü seyrin sürdüğü gözlendi."

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