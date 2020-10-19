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SON DAKİKA! ’da yükseliş hızlandı: 8 ayın zirvesine gitti!

Son dakika haberi… ’da, Başkan Erdoğan’ın hafta sonu Zonguldak’ta açıkladığı yeni doğal gaz rezerv miktarı sonrasında yükseliş eğilimin sürdüren BIST 100 endeksi, önce 1.200 seviyesini aştı. Bu seviyeyi İstanbul 27 Temmuz’dan bu yana ilk defa gördü. Günün ikinci yarısıyla beraber yükseliş eğilimini güçlendiren BIST, 1.206,45 puanı görerek 8 ayın zirvesine tırmandı. Endeks en son bu seviyeleri Şubat aylarında görmüştü.

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Giriş Tarihi: 19.10.2020 13:41 Son Güncelleme: 19.10.2020 14:14 ABONE OL
SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı: 8 ayın zirvesine gitti!

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan artışla 1.203,98 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

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İlk yarıda yükselişte bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak dikkat çekerken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.

BIST 8 AYIN ZİRVESİNE TIRMANDI

Günün ikinci yarısında Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. BIST, 1.206,45 puanı görerek 8 ayın zirvesine tırmandı. Endeks en son 21 Temmuz'da 1.205,86 puanı, 18 Şubat'ta ise 1204,51 puanı görmüştü.

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SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı: 8 ayın zirvesine gitti!
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