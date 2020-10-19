SON DAKİKA! Borsa İstanbul’da yükseliş hızlandı: 8 ayın zirvesine gitti!

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 11,25 puan artışla 1.203,98 seviyesine ulaştı. Toplam işlem hacmi 10,5 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

Borsa İstanbul’da günlük-haftalık yabancı payları 19/10/2020

Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 19/10/2020

İlk yarıda yükselişte bankacılık endeksi yüzde 3,40 ve holding endeksi yüzde 1,22 değer kazanarak dikkat çekerken, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,48 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 1,02 ile elektrik oldu.

BIST 8 AYIN ZİRVESİNE TIRMANDI

Günün ikinci yarısında Borsa İstanbul'da alımlar hızlandı. BIST, 1.206,45 puanı görerek 8 ayın zirvesine tırmandı. Endeks en son 21 Temmuz'da 1.205,86 puanı, 18 Şubat'ta ise 1204,51 puanı görmüştü.