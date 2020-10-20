Atlanta Fed Başkanı Bostic'ten istihdam açıklaması: 2021 sonundan önce dönülemeyecek

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic, ABD ekonomisinin tam olarak toparlanması, Fed'in faizleri yeniden artırması veya finansal piyasalara sağladığı teşvikleri kaldırmasının biraz zaman alacağını söyledi. "Cari para politikası duruşumuz ile rahatım" diye konuşan Bostic, "ABD ekonomisi toparlanmanın açık işaretleriğini göstermeye devam ediyor, bununla beraber toparlanmanı zayıf olduğu veya hiç olmadığı ciddi bir kesim de var" dedi. "

Genele yaygın ve kalıcı" istihdam kayıplarının ABD ekonomisine yönelik bir risk olduğunu ifade eden Bostic, pandemi öncesi seviyelere 2021 sonundan önce dönülemeyebileceğini de vurguladı. Bostic, inişli çıkışlı ekonomik toparlanma uyarısı yaparken, salgının farklı sektörleri farklı şekilde etkilemekte olduğunu da vurguladı.