Haberler Haberler Haberleri Barclays: Küresel resesyon beklendiği kadar ağır olmayacak

Barclays: Küresel resesyon beklendiği kadar ağır olmayacak

Barclays'in ekonomik araştırmalar bölümü başkanı , koranavirüs salgınının henüz sona ermediğini, ancak 2020 yılı resesyonunun ilk tahminlerdeki kadar ağır yaşanmamasının muhtemel olduğunu söyledi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 11:52 Son Güncelleme: 21.10.2020 11:53 ABONE OL
Barclays: Küresel resesyon beklendiği kadar ağır olmayacak

Barclays'in ekonomik araştırmalar bölümü başkanı Christian Keller, koranvirüs salgınının henüz sona ermediğini, ancak 2020 yılı resesyonunun ilk tahminlerdeki kadar ağır yaşanmamasının muhtemel olduğunu söyledi.

İmalet sektörünün yönlendirdiği global toparlanmaya, Çin ve Doğu Asya'nın önçülük ettiğini belirten Keller, Euro Bölgesi ve pek çok gelişmekte olan piyasanın ise geride kalmakta olduklarını vurguladı. "Sağlık pandemisini bir çözüm bulunması toparlanma için anahtar olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan Keller, çok genişlemeci, destekleyici politikaların uygulandığı bir ortamda normala dönüşün aşırı fazla tasarrufun ortaya çıkmasını beraberinde getirebileceğini da ifade etti.

Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows: Destek paketinin önündeki en büyük engel 'Pelosi' ECB Başkanı Lagarde: Koronavirüs krizine karşı destekleyici politika devam edecek

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Barclays: Küresel resesyon beklendiği kadar ağır olmayacak
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA