Barclays: Küresel resesyon beklendiği kadar ağır olmayacak

Barclays'in ekonomik araştırmalar bölümü başkanı Christian Keller, koranvirüs salgınının henüz sona ermediğini, ancak 2020 yılı resesyonunun ilk tahminlerdeki kadar ağır yaşanmamasının muhtemel olduğunu söyledi.

İmalet sektörünün yönlendirdiği global toparlanmaya, Çin ve Doğu Asya'nın önçülük ettiğini belirten Keller, Euro Bölgesi ve pek çok gelişmekte olan piyasanın ise geride kalmakta olduklarını vurguladı. "Sağlık pandemisini bir çözüm bulunması toparlanma için anahtar olmaya devam ediyor" değerlendirmesini yapan Keller, çok genişlemeci, destekleyici politikaların uygulandığı bir ortamda normala dönüşün aşırı fazla tasarrufun ortaya çıkmasını beraberinde getirebileceğini da ifade etti.

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