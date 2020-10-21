Beyaz Saray Genel Sekreteri Meadows: Destek paketinin önündeki en büyük engel 'Pelosi'

Beyaz Saray Personel Şefi (Genel Sekreter) Mark Meadows, koronavirüs salgınının yol açtığı kriz karşısında ekonomiye yardım için yeni bir paket ortaya konmasının önündeki en büyük engelin Temsilciler Meclisi Başkanı Pelosi olduğunu savundu.

Cumhuriyetçilerin yeni yardım paketi için 1,8 trilyon dolarlık önerilerinin masada olmaya devam ettiğini belirten Meadows, Pelosi ile aralarında hala yüzlerce milyar dolar fark bulunduğunu vurguladı.

Meadows açıklamasında, varılacak bir anlaşmanın Kongre'den geçmesi için Cumhuriyetçi senatörlerın tamamının desteğini alamaması ve Demokrat oylara ihtiyaç duyulması olasılığının bilincinde olduklarını da ifade etti.

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