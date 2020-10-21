Borsa İstanbul’da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri 21/10/2020

21 Ekim 2020 aracı kurumların raporlarına göre Borsa İstanbul'da günün öne çıkan şirket haberleri ve tavsiyeleri belli oldu.
Borusan Mannesmann (BRSAN, Sınırlı Pozitif): 15 Temmuz 2020 tarihinde Kamuyu Aydınlatma Platformunda yapılan açıklamada da belirtiği üzere, ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesi, Şirketin taraf olduğu 4 davadan biri olan "Transpacific Steel LLC v. United States" davasında 14 Temmuz tarihinde vermiş olduğu kararında, sadece bir ülke için vergilerin % 25'den % 50'ye artırılmasının kanuna aykırı olduğuna hükmetmiş ve ek alınan %25 oranındaki vergilerin iade edilmesine karar vermişti. Şirket'in ve Bağlı ortaklığı olan ABD'de kurulu Borusan Mannesmann Pipe Inc. Firmasının ABD gümrük otoritesinden gelir yazacağı tutar toplamda yaklaşık olarak 14 milyon Amerikan Doları seviyesindedir. Karşı taraf kararı hem temyize taşımış hem de yürütmeyi durdurma talebinde bulunmuştur. Yürütmeyi durdurma kararı mahkemece kabul edilmez ise temyiz sonucu beklenmeden Ticaret Bakanlığı ilgili vergileri iade edecektir.
Bağlı ortağı olan Borusan Mannesmann Pipe firmasının taraf olduğu ve OCTG ham boruların Türkiye'den ithalatına dair yapılan istisna başvurusunun reddedilmesine dair açılan davada da, yukarıda bahsedilen "Transpacific Steel LLC v. United States" davasından doğan haklar saklı kalmak kaydı ile ABD hükümeti ile anlaşmaya varılmıştır.
Ziraat Yatırım
Net Holding, Merit Turizm (NTHOL, MERIT, Sınırlı Pozitif): K.K.T.C. Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi tarafından alınan kararlar doğrultusunda K.K.T.C. Sağlık Bakanlığı aşağıda belirtilen ek tedbir kararlarının uygulanmasına karar vermiştir. 19.10.2020 tarihli resmi gazetede yayımlanan tedbir kararları çerçevesinde; Türkiye'den gelecek misafirler negatif PCR sonuçlarını aldıktan sonra K.K.T.C'ye giriş yapabilirler. Misafirlere, K.K.T.C'de yapılacak olan ikinci PCR testi sonrası 3 gün içerisinde K.K.T.C'den ayrılmak koşuluyla karantina uygulanmayacaktır. Alınan bu kararlar doğrultusunda Kıbrıs'taki Otellerimiz açılmış olup rezervasyon ve misafir kabulüne başlamıştır.
Ziraat Yatırım
Pegasus (PGSUS, Nötr):Pegasus Havayolları Genel Müdürü Mehmet Nane, İngiltere Eximbank'tan 12 yıl vadeli, 300 milyon dolarlık kredi sağlayacaklarını söyledi. Bloomberg HT'ye konuşan Nane "Türkiye'ye karantina uygulayan ülkelerin sayısı arttıkça maalesef yurtdışına olan uçuş sayısında azalma gerçekleşiyor. Bunlar da ciddia anlamda yolcu ve ciro kaybına neden oluyor" dedi "Bu hafta içinde filomuza beş uçak daha katılacak ve biz bunun finansmanını yurtdışından karşılıyoruz. Bu da İngiliz Eximbank kaynaklı 300 milyon dolarlık ve 12 yıllık bir kredi ile gerçekleşecek" (Kaynak: Bloomberg)
Turkcell (TCELL, Nötr): Turkcell Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Öztürk, "Kuruluşumuzdan bu yana ülkemize 50 milyar TL'lik yatırım yaptık. Önümüzdeki 3 senede de 16 milyar TL daha yatırım yapmayı planlıyoruz." dedi. (Kaynak: AA)
Zorlu Enerji (ZOREN, Nötr): Zorlu Enerji'nin %99,7 oranında hissedarı olduğu Zorlu Solar Pakistan Limited'teki ("Zorlu Solar Pakistan") 9.970 PKR (Pakistan Rupisi) nominal değerli paylarının tamamının Şirketin %100 bağlı ortaklığı olan Zorlu Enerji Asia Holding Limited şirketine nominal değer üzerinden devir işlemi tamamlanmıştır.
Ziraat Yatırım
Bankacılık: Türk bankalarının sorunlu kredileri devretmek için varlık yönetim şirketi kurma planını askıya aldığı belirtildi. Kaynak: Bloomberg HT
Otomotiv: TOGG geliştirmekte olduğu elektrikli araç ürün gamı içindeki en temel bileşenlerden biri olan batarya için Li-Ion batarya üreticilerinden Farasis'i iş ortağı olarak seçti. İmzalanan kapsamlı niyet mektubu sonrası yapılan ortak yazılı açıklamada, Farasis ile birlikte geliştirilen batarya modülü ve paketinin Türkiye'de üretiminin yanında, Türkiye ve çevresindeki ülkeler için enerji depolama çözümlerini bir ortak girişim şirketi çatısı altında sunacak stratejik ortaklık seçeceğinin de titizlikle değerlendirildiği bildirildi.
Ayrıca, Sabah internet sitesinde yayınlanan habere göre; Otomotiv sektörünün lider markalarından Ford ve Volkswagen'in ortak geliştireceği ticari araçları Türkiye'de Kocaeli'de üretecekleri netlik kazandı (FROTO, Sınırlı Pozitif). Kocaeli Sanayi Odası Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Yaklaşık 800 milyon euroluk dev yatırımın adresi Türkiye oldu. 110 dönüm arazi üzerinde dev tesis kurulacak. Fabrikada zemin etüdü çalışmaları başladı. İskele ile fabrika arasındaki otopark bölümünde zemin iyileştirmeleri ve fore kazıklar çakılmaya başlandı" dedi. Pandemi nedeniyle bir süre ara verilen tesisin inşaat çalışmalarının hızlandığını anlatan Zeytinoğlu, şöyle konuştu: "İki dev şirket arasında yapılan anlaşma, Türkiye'deki en ciddi yatırımlardan biri olacak ve istihdama yüzde 20 katkı sağlayacak. Hem Kocaeli hem de Türkiye için büyük bir yatırım." ABD'li otomobil üreticisi Ford ile Alman otomobil markası Volkswagen arasında, Ocak 2019'da ticari araçlar, elektrikli otomobiller ve otonom teknolojileri geliştirmek üzere anlaşmaya varılmıştı. Anlaşma kapsamında da iki markanın ortak platformda ticari araç geliştireceği ve bu araçların üretim yeri olarak da Türkiye'yi düşündükleri açıklanmıştı. 2022'de yollarda olması beklenen araçların üretim yeri hakkında henüz firmalar tarafından resmi bir açıklama yapılmadı. Ancak iki markanın yeni araçların üretim yeri olarak Kocaeli üzerinde anlaştığı öğrenildi.
Gersan Elektrik (GEREL): Şirketin %90 oranında pay sahibi olduğu bağlı ortaklığı olan "Gersan-R" OOO'nun (Eski Unvan "Gersan-R" Zao) Rusya'daki mevcut mevzuat çerçevesinde yatırım harcamalarının sermayeye dönüştürülmesi ve bağlı ortaklık sermayesinin özkaynaklar içerisinde yetersiz kalmasından dolayı mevcut 42mn Rus Rublesi (Ruble) olan sermayesinin 630mn Ruble artırımla 672mn Ruble'ye çıkarılmasına ve artırıma konu tutar olan 630mn Ruble'nin tamamının şirketin bağlı ortaklıktan olan cari hesap alacağından karşılanmasına ve artırım sonrası bağlı ortaklıktaki sermaye payının % 99,38'e çıkarılmasına karar verildiği duyurulmuştur.
Ziraat Yatırım
RTA Laboratuvarları (RTALB): Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü (DMO) ile SARS- Cov-2(2019-nCov)RT-qPCRTespit Kitinin temini hususunda akdedilen Sağlık Market Tıbbi Malzeme Çerçeve Anlaşması kapsamında, 19.08.2020 tarihinde verilen ilk 500.000 adet ürün siparişinin tesliminin tamamlandığı 06.10.2020 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu. 25.08.2020 tarihinde verilen 500.000 adet ürünün teslimatı ise dün itibarıyla tamamlanmıştır. Söz konusu iki siparişin belirtilen tarihlerinde teslim edilememesine ilişkin olarak, Şirketin yönetim kurulu toplantısında diğer hususların yanı sıra, üretilen kitlerin validasyonunun, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamasına bağlı olarak DMO tarafından kullanılan numune alma kitiyle birebir uyumlu olmadığının, 19.08.2020 tarihli siparişe ilişkin 200.000 adet ürün teslimatının saha validasyon çalışmaları kapsamında anlaşılmış olması sebebiyle, DMO tarafından kullanılan numune alma kitleriyle birebir uyumlu ürünlerin teslimi konusunda 01.09.2020 tarihinde DMO'dan 30 günlük ek müddet talep edilmiş olup, bu çerçevede; Validasyon sürecindeki uyumsuzluğun ilave çalışmalarla giderilebileceği, Şirketin halka açık paylarında yaşanabilecek olası fiyat hareketlerinin yatırımcıların yanıltılması sonucunu doğurabileceği, bu çerçevede Şirketin ve pay sahiplerinin meşru çıkarlarının zarar görebileceği göz önünde bulundurularak, 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin teslimatına ilişkin operasyonel gecikme ile DMO'dan 30 günlük ek süre talep edilmesine ilişkin hususların, kamuya açıklanmasının ertelenmesine karar verilmiştir. Teknik ve saha validasyon çalışmalarının tamamlanmış olmasıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü uygulamalarına tam uyum sağlanmış olup, teslimatlar gerçekleştirilmektedir. Dün itibari ile 19.08.2020 ve 25.08.2020 tarihli siparişlerin tamamlanmış olması sebebiyle Tebliğ'in 6/2 hükmü kapsamında erteleme kararı ve sebepleri siparişlerin tamamlandığı bilgisiyle birlikte kamuyla paylaşılmaktadır.
Ziraat Yatırım