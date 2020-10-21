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Hazine ve Maliye Bakanı duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...

Hazine ve Maliye Bakanı '' ile ve yatırımcılara destek verileceğini duyurdu. Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam" dedi.

Giriş Tarihi: 21.10.2020 12:48 Son Güncelleme: 21.10.2020 13:03 ABONE OL
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak 'Kalkınma Fonu' ile girişimci ve yatırımcılara destek verileceğini duyurdu. Bakan Albayrak mesajında, "üretmeye ve çalışmaya devam" ifadelerini kullandı.

"YATIRIMCILARIN HİZMETİNE SUNULDU"

Bakan Albayrak sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Girişimci ve yatırımcımızın yanındayız! Bölgesel kalkınmaya, teknoloji ve inovasyon alanlarına destek vermeyi hedefleyen "Kalkınma Fonu" girişimcilerimizin ve yatırımcılarımızın hizmetine sunuldu. Üretmeye ve çalışmaya devam!" dedi.

Son dakika haberi | Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan üretim mesajı

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Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak duyurdu: Yatırımcıların hizmetine sunuldu...
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