SON DAKİKA! Borsa İstanbul’dan açılış rekoru: 7 Şubat’tan beri en yüksek seviyeyi gördü!

Son dakika… Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta yüzde 0,86 oranında yükselişle 1.220,88 puan ile 7 Şubat'tan beri en yüksek seviyesini gördü. BIST 100 endeksi en son pandemi öncesi 7 Şubat tarihinde 1.228,12 puanı görmüştü.