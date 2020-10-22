Son dakika: Bakan Adil Karaismailoğlu 3. Türkiye 2023 Zirvesi'nde açıklamalarda bulunuyor

Son dakika: Turkuvaz Yayın Grubu'nun yazılı medyadaki amiral gemisi Sabah Gazetesi ile Türkiye'nin ilk yerli ve milli ekonomi kanalı olan A Para'nın ortaklaşa düzenlediği 3. Türkiye 2023 Zirvesi önemli isimlerin konuşmalarıyla devam ediyor.

T.C Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu Dijital Dönüşüm Paneli'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Bakan Karaismailoğlu'nun açıklamaları;

Dönüşüm ve dijital çok önemli konular. Bakanlık olarak çok büyük sorumluluklar düşüyor bize. Bu konuda dünyada iyi bir yerdeyiz. Artık bu dijital dönüşüm cezaevlerinde bile olacak. Mahkumlar aileleriyle bile görüşebilecek. Bu konuyu Bakanlığımız ve Türk Telekom'la birlikte Adalet Bakanlığına sunacağız inşallah.

ÜLKE OLARAK DİJİTALLEŞME KONUSUNDA ÇOK İDDİALIYIZ

İnsanların hedeflerine en kısa sürede ulaşması için yatırımlar ve planlamalar yapılıyor. Bunları yollarla ve kablolarla yapıyoruz. Bu salgın döneminde iletişimin daha da önemi ortaya çıktı. Dijitalleşmenin gerisinde kalmamız mümkün değil. Bu konuda ülke olarak dijitalleşme konusunda çok iddialıyız diyebiliriz.

5G konusu da dünyada çok tartışılıyor. Bu konuda yerli ve milli teknolojiler kullanmak çok önemli. Bu konuda geride kalmıyoruz. Dünya ile birlikte zamanı geldiğinde biz de 5G'ye geçeceğiz.

Biz bakanlık olarak dünyanın en büyük projeleri yapıyoruz. Ülkenin her noktasında projelerimizi yapıyoruz. Bunları yaparken de akıllı şehir ve sağlıklı şehirler için de projeler üretiliyor. Mikromobilite çalışmaları da yoğun olarak ilerliyor. Bu konu çok önemli bizim için. Akıllı şehir tasarımı ve gelişiminde ülkemiz çok çok ileride. Yaptığımız otoyollarımızı artık akıllı otoyollar şeklinde yapıyoruz. Yol kapasitelerimizi de böylece maksimum fayda ile kullanmaya çalışıyoruz. Şehir içi ulaştırma ve akıllı şehir inşa etme konusunda ülkemiz çok iddialı diyebilirim. Bunlar hayatlarımızı kolaylaştıracak projeler.

TEKNOLOJİ İHRAC EDEN BİR ÜLKE KONUMUNA GELMEK İSTİYORUZ

Otomobil, uçak, tren ve otobüsleri hepsini entegre etmemiz gerekiyor. Bu konuda da çalışmalarımız yapılıyor. Bakanlığımızın amacı baştan insanlarımızın ulaşımını sağlamak. Ekonomik, hızlı ve güvenli olmasına da dikkat ediyoruz. Bunları yaparken de elbette en çok dikkat ettiğimiz şey teknolojimizin yerli ve milli olması. Yani teknoloji ihrac eden bir ülke konumuna gelmek istiyoruz.

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3. Türkiye 2023 zirvesi başladı: Bakan Murat Kurum'dan önemli açıklamalar