Kurumsal alımların artması ve online ödeme sistemi PayPal'ın, kripto para transferlerine izin vereceğini açıklamasının ardından gelen alımlarla, kripto para piyasalarının en yüksek hacimli birimi Bitcoin 13,000 doların üzerini gördü.

PayPal açıklamasıyla Bitcoin 12,500 doları aştı

Yeni günün erken saatlerinde 13,147 dolara kadar tırmanan Bitcoin, son 24 saatte yüzde 1.33 artışla 12,941 dolara çekildi ve toplam piyasa hacmi 239.71 milyar dolar ile 240 milyar dolar sınırına yaklaştı.



CNBC'ye konuşan milyarder hedge fon yöneticisi Paul Tudor Jones, kripto para piyasalarındaki gelişmeleri yorumlarken, Bitcoin'in tırmanış sürecindeki "ilk arayı" verdiğini ve yükselişte "daha epey yol" olduğunu vurguladı.



Bitcoin'i "enflasyon sürecinde en iyi yatırım aracı" diye nitelendiren Jones, bu özelliğiyle kripto para birimini altın, bakır ya da TIPS'lere (ABD Hazinesi Enflasyon Korumalı Tahvili - Treasury Inflation Protected Securities) benzettiğini ekledi.



Küresel piyasalarda yeniden yükselmeye başlayan 24 saatlik işlem hacmi de 107.54 milyar dolar ile 100 milyar doların üzerinde tutundu.

Kripto para piyasalarında en yüksek hacimli ilk 100 birimden 21 birimin değeri son 24 saatte düştü ve ilk 10 birimden 2 tanesi düşenler arasındaydı.

Toplam piyasa hacmi de, yaklaşık 7 milyar dolarlık artışla 386.19 milyar dolardan 393.17 milyar dolara yükseldi.

Toplam 7,494 kripto para biriminin işlem gördüğü 31,857 piyasadaki toplam piyasa hacminin yüzde 60.9'unu Bitcoin oluşturuyordu.



En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler:



1.Bitcoin yüzde 1.33 artışla 12,941.65 dolar,

2.Ethereum yüzde 4.75 artışla 413.51 dolar,

3.Tether yüzde 0.03 düşüşle 1.00 dolar,

4.XRP yüzde 1.06 artışla 0.25 dolar,

5.Bitcoin Cash yüzde 1.80 artışla 269.62 dolar,

6.Chainlink yüzde 10.56 artışla 12.00 dolar,

7.Binance Coin yüzde 2.45 artışla 30.79 dolar,

8.Polkadot yüzde 3.76 artışla 4.30 dolar,

9.Litecoin yüzde 1.31 düşüşle 54.79 dolar,

10.Cardano yüzde 4.35 artışla 0.11 dolardan işlem görüyordu.

Paribu'nun "Dijital Varlık Regülasyonu: Çapraz Ülke Analizi" başlıklı çalışmasında, "Token'ları bir şirketin sermaye yapısına yerleştirmek" şöyle anlatıldı:

"Düzenleyiciler yavaş yavaş dijital varlık kavramını yeni bir varlık sınıfı olarak kabul etmeye başlıyorlar.

"Bu grup içinde token, uygulama ve yorumlamada en geniş alanı sunan en ilgi çekici alt sınıflardan biridir.

"Bu bölümde, bir token'ın ihraççı şirketin sermaye yapısındaki yerini değerlendirmeye ve ihraççının olası bir tasfiye durumunda token sahibine sağladığı hakları incelemeye çalışacağız.

"Evrensel olarak kabul edilmiş bir token sınıflandırmasının, bir token'ın sermaye yapısına nasıl yerleşeceği tartışmasını hızlandıracağını düşünüyoruz. Daha önceden token'ları beş sınıfa ayırmıştık.

"Bunların bilançoda nasıl temsil edilebileceğine bakalım:

"Özellikle Batı'da klasik bir sermaye hiyerarşisi şu şekilde yapılandırılmıştır.

• Vergiler, Maaşlar

• Kıdemli Teminatlı Borç

• Kıdemli Borç

• İkincil Borç

• Dönüştürülebilir Borç

• Hibrit ve Tercih Edilen Özkaynak

• Özkaynak"