Pelosi'den teşvik görüşmeleri açıklaması: Olumlu gelişmeseydi sürdürmezdik

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD Başkanı Donald Trum yönetimiyle dördüncü teşvik paketine ilişkin görüşmelerin olumlu gelişmemesi durumunda, sürdürmeyip kesmiş olacaklarını vurguladı.



Pelosi müzakerecilerin, Covid-19 salgını sürecinde bir başka tur finansal yardım için Trump yönetimiyle devam eden görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini ve tasarının "çok yakında" sonuca ulaşabileceğini ve Temsilciler Meclisi alt kanadının paketi Kasım seçimlerinden önce onaylayabileceğini söyledi.



MSNBC ile yaptığı söyleşide, ilerleme gördüğünü belirten Pelosi, "İyi bir yoldayız... Yaklaşıyoruz" dedi.



Pelosi, 3 Kasım'daki başkanlık ve kongre seçiminden önce Cumhuriyetçi ve Demokrat partinin desteklediği bir anlaşmaya varmak için kendisi ve Hazine Bakanı Steven Mnuchin'in yeniden görüşeceklerini söyledi.



Ulusal kamuoyu yoklamalarında Demokrat parti başkan adayı Joe Biden'ın gerisinde kalan ve daha fazla canlandırma çağrısında bulunan Başkan Donald Trump Twitter'da yaptığı açıklamada, Pelosi'yi kabul edilebilir bir uzlaşma sağlamaya isteksiz olmakla suçlamıştı.

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