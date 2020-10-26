SON DAKİKA! Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan destek paketi açıklaması: KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız

Son dakika haberi... Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" dedi.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank yeni kredi destek paketini duyurdu. KOBİ'ler 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paket'inden faydalanacak. KGF teminatlı, 48 aya kadar vade ve yıllık yüzde 11,5 faizle kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon liraya kadar olan firmalar yararlanabilecek.

Son dakika haberi: Kamu bankalarından yeni kredi destek paketi! 100 bin liraya kadar...

"KOBİ'LERİMİZİN VE ESNAFIMIZIN YANINDAYIZ"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda kamu bankalarının yeni kredi destek paketine dikkat çekti. Bakan Albayrak, "Pandemi döneminde işletmecilerimizi, KOBİ'lerimizi, sanayicimizi yalnız bırakmayan kamu bankalarımızdan vatandaşımıza bir destek daha! KOBİ'lerimizin ve esnafımızın yanındayız. Mikro İşletmeler Destek Paketi milletimizin hizmetinde" açıklamasını yaptı.

KOBİDER Başkanı Nurettin Özgenç: Özel bankalardan da KOBİ'ler için yeni paketler bekliyoruz