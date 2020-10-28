SON DAKİKA! Yılın son enflasyon raporu sunumu gerçekleşti... Merkez Bankası'ndan 'Sıkı duruş' mesajı

Son dakika haberi... Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. Uysal, "Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor" açıklamasını yaparken, yıl sonu enflasyon beklentisinin de revize edildiğini duyurdu. Başkan Uysal, ayrıca enflasyon görünümde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikasında sıkı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

4. enflasyon raporu sunumu gerçekleşti! TCMB Uysal: Para politikasında sıkı duruş sürecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, bu yılın dördüncü enflasyon raporuna ilişkin yaptığı açıklamada, yüksek frekanslı verilerin toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ettiğini söyledi.

Uysal, enflasyon görünümde belirgin bir iyileşme sağlanana kadar para ve likidite politikasında sıkı duruşun sürdürüleceğini vurguladı.

ENFLASYON BEKLENTİSİNİ REVİZE ETTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası(TCMB), enflasyon beklentilerini revize etti. Uysal enflasyonun 2020 yıl sonunda yüzde 12,1 olarak gerçekleşeceği, 2021 yıl sonunda yüzde 9,4'e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 düzeyinde istikrar kazanacağının tahmin edildiğini söyledi.

Bir önceki beklenti bu yıl için yüzde 8,9, gelecek yıl için yüzde 6,2 seviyesinde bulunuyordu. Uysal "Enflasyonun, yüzde 70 olasılıkla, 2020 yılı sonunda yüzde 11,1 ile yüzde 13,1 aralığında (orta noktası yüzde 12,1), 2021 yılı sonunda yüzde 7,1 ile yüzde 11,7 aralığında (orta noktası yüzde 9,4) gerçekleşeceği öngörülmektedir." dedi.

Yurt içi piyasalar TCMB Başkanı Uysal'ın açıklamalarına odaklandı

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